Schiacciato da un muro di cemento in un'azienda, la tragica fine di un 46enne Il dramma ad Apollosa. La vittima è un operaio salernitano

E' rimasto schiacciato da un muro. Il dramma si è consumato ad Apollosa, a perdere la vita è un 46enne della provincia di Salerno, dipendente di un'impresa edile. Tutto è accaduto in mattinata all'interno di un'azienda, dove sarebbero in corso dei lavori: secondo una prima ricostruzione, e per cause ancora da accertare, l'operaio sarebbe stato travolto da un muro di cemento che è venuto giù all'improvviso e lo ha travolto, non dandogli scampo.

E' scattato l'allarme, ma non c'è stato niente da fare, purtroppo, per il malcapitato, inutili si sono infatti rivelati i soccorsi della Croce rossa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini sulla tragica fine toccata al 46enne, vittima dell'ennesimo incidente sul lavoro.

Una piaga che contnua a tormentare il nostro Paese e la nostra provincia, con un tristissimo bilancio che vinene costanetemente aggiornato.