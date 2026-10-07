"Commissioni pantomima politica dell'opposizione: già non partecipavano" Così i gruppi di maggioranza sulla scelta dell'opposizione di non partecipare alle commissioni

"La strumentalizzazione politica dell'opposizione sulle vicende di questo periodo è evidente dalla pantomima politica che hanno messo in scena in questo periodo al Comune. Ma la non partecipazione alle Commissione è solo finzione scenica: moltissimi di loro già non partecipavano o partecipavano raramente. Zero presenze, nel periodo gennaio-settembre, per il consigliere De Longis, una per il consigliere Moretti, solo 7 per il capo dell'opposizione Perifano e 19 per la consigliera Megna. Molti di loro, altri consiglieri di minoranza, hanno partecipato con frequenza e assiduità. Resta il dato politico: molti autorevoli esponenti della minoranza già non venivano alle commissioni. Questo loro aventino dimezzato è strumentale ed è una sceneggiata politica", lo scrivono in una nota congiunta i gruppi di maggioranza a Palazzo Mosti.

