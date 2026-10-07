Benevento-Cesena sarà diretta da Maria Sole Ferrieri Caputi Un solo precedente non positivo per l'arbitro donna di Livorno: la sfida persa col Sudtirol nel 2023

Benevento-Cesena è affidata a Maria Sole Ferrieri Caputi, arbitro donna della sezione di Livorno. La Ferrieri Caputi è entrata a far pate della Can il primo luglio del 2022 ed è stata la prima donna di sempre ad approdare nel massimo organico nazionale. 36 anni da compiere il 20 novembre, la Ferrieri Caputi ha conseguito una laurea triennale in scienze politiche a Pisa e una magistale in sociologia a Firenze. Lavora come ricercatrice nell'Associazione per gli studi internazionali e comparati sul diritto del lavoro e sulle relazioni industriali fondata da Marco Biagi. È dottore di ricerca in Formazione della persona e mercato del lavoro all'Università di Bergamo.

Nella sua carriera di arbitro, per la quale ha ricevuto dall'IFFHS il premio come miglior arbitro al mondo per il 2025 nella sezione femminile, ha diretto una sola volta il Benevento, mercoledì primo marzo 2003: ospite al Vigorito in quella stagione disgraziata era il Sudtirol, che vinse per 2 a 0 grazie ai gol di Beladinelli e Moustapha Cissè.

Sabato 10 la Ferrieri Caputi sarà coadiuvata dai guardalinee Alessandro Costanzo di Orvieto e Marco Riccidi Firenze. Il quarto ufficiale sarà Matteo Marchetti di Ostia Lido. Al Var Marco Piccinini di Forlì. Assistente Var Rodolfo Di Vuolo di Castellammare di Stabia.