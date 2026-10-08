Finali Nazionali Mantreling Sportivo, eccellenze sannite premiate Disciplina cinofila che sfrutta le straordinarie capacità olfattive del cane per la ricerca persone

Si sono concluse domenica 4 ottobre a Montefiascone (VT) le Finali Nazionali di Mantrailing organizzate da O.C.I.S.S., con circa 70 binomi provenienti da tutta Italia. Doppio podio per Laura Iannotta con Gino proclamato campione regionale e vincitore Nazionale classificandosi al primo posto nella categoria Rookie small.

Doppio podio anche per il super Michele proclamato campione regionale e vincitore Nazionale classificato al primo posto e quindi medaglia d’oro nella categoria excellente medium.

Orgoglio per tutta la cittadina di Airola. Cos’è il Mantrailing: Il Mantrailing è una disciplina cinofila che sfrutta le straordinarie capacità olfattive del cane per la ricerca di persone. Partendo da un odore di riferimento, il binomio cane-conduttore segue la traccia lasciata in ambiente urbano e naturale. Nata come attività di utilità e soccorso, oggi è anche disciplina sportiva riconosciuta, che valorizza il lavoro di squadra, la preparazione tecnica e il legame profondo tra uomo e cane.

Le finali di Montefiascone hanno visto i binomi impegnati in impegnative prove di ricerca in ambiente urbano e naturale, dove è fondamentale il lavoro di squadra, la preparazione e l’intesa tra conduttore e cane. Lavoro , costanza e disciplina di tanti mesi hanno portato alla vittoria di Laura e i suoi cani . Laura fa parte del Gruppo Mantreling Campania guidato da Lucia Daniele e Pina Sciallino .