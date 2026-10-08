Matera (FdI): "Troppi Comuni per pochi segretari, servono nuove regole" Il senatore di FdI chiede un tavolo tra Viminale, Anci e sindacati per migliorare i servizi

“Ringrazio il sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni, per la risposta che ha dato in Aula alla mia interrogazione sul trattenimento in servizio volontario dei segretari comunali. Ritengo la sua risposta convincente al 50 per cento. Ad oggi in Italia ci sono 2.820 segretari comunali per 7.894 Comuni, immaginare che un segretario comunale possa lavorare talvolta in 5 o in 6 Comuni significa svilire questa figura e non dare un buon servizio all’amministrazione”. Lo afferma in Aula, durante l’interrogazione al sottosegretario all’Interno Molteni, il senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera. “Di qui - prosegue - la mia richiesta che i segretari comunali, raggiunta l’età di 67 anni, possano rimanere in servizio ancora per un po’, facendo così risparmiare la pubblica amministrazione. Sarebbe dunque necessaria una revisione delle normative vigenti sulle capacità assunzionali, per questo chiedo al sottosegretario Molteni di farsi portavoce di un tavolo tra Ministero dell’Interno, Anci e sindacati per verificare - conclude Matera - se c’è la possibilità di migliorare la funzionalità degli enti locali”.