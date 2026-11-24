Benevento-Empoli, Floro Flores soddisfatto: "Mi aspettavo questa reazione" Le parole del tecnico giallorosso dopo il poverissimo rimediato all'Empoli

E' un Floro Flores soddisfatto quello che ha commentato la vittoria conquistata dal Benevento contro l'Empoli: "Ci voleva una vittoria del genere, soprattutto per le prestazioni fatte in passato e per ciò che abbiamo creato. Mi aspettavo una reazione da parte di tutti, per il gruppo che siamo e per le sofferenze che si vivono giornalmente. Posso criticare la squadra sugli errori, ma mai per l'atteggiamento perché sono ragazzi che non hanno mai abbassato la guardia. I cambi? Abbiamo tre partite in una settimana, lo farò anche a Palermo perché c'è bisogno di forze fresche. Non ho fatto delle scelte per ciò che è successo a Genova. Dobbiamo limare i nostri difetti sulle palle in uscita e sulla gestione, oggi lo abbiamo fatto bene, soffrendo anche a tratti. Credo che oggi siamo riusciti a concretizzare quanto creato, cosa che è venuta meno contro la Sampdoria. Le parole del presidente a Rai Sport? Che dire, ci ha portato bene".

Floro Flores chiarisce: "Con Tumminello nessun caso"

"Con Tumminello si è creato un caso senza senso, non è mai stato messo in discussione. Con lui non ho mai avuto problemi. Ha passato un momento difficile, non tutti lo sanno. Su di lui non ho mai avuto dubbi, c'è un grande rapporto. Mi è dispiaciuto sentire certe cose perché potevano toccare il nostro gruppo. Il ragazzo ha chiesto scusa e si è estraniato, andava recuperato e gli ho detto di farsi trovare pronto. Ha meritato questo gol. Voglio troppo bene a questi ragazzi, quindi non li tradirei mai e non vorrei mai essere tradito. Si è creato un qualcosa di mediatico che non c'è. Dispiace sentire certe cose".