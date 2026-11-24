Benevento-Empoli, Prisco: "Vittoria che cercavamo, ora testa al Palermo" Il centrocampista giallorosso: "Portiamo avanti la nostra filosofia di gioco con convinzione"

E' tornato al gol Antonio Prisco, autore della marcatura del raddoppio giallorosso contro l'Empoli. Per il centrocampista è la terza marcatura stagionale: "Segnare non è la mia caratteristica principale, ma quest'anno ci sto prendendo gusto. E' una bella sensazione. Questa vittoria è stata importante, nelle ultime uscite le prestazioni non sono mancate, ma non riuscivamo a vincere. Ottenere i tre punti è stato importante per tutti noi". Prisco ha poi proseguito: "A centrocampo c'è tanta competizione, stiamo facendo bene. L'importante è che il Benevento vinca e che ci facciamo trovare pronti quando il mister ci chiama. Siamo felici, andiamo avanti in questo modo. Abbiamo un modo ben preciso di giocare, a prescindere dalla categoria. Sicuramente il livello si è alzato. Cercheremo di vincere ovunque, porteremo avanti questa filosofia per tutto il campionato". In vista del match col Palermo, Prisco è sicuro: "Cercheremo di impostare il nostro gioco con grande umiltà. Affronteremo la squadra più forte, andremo lì con la consapevolezza di poter fare una grande prestazione e di ottenere punti".