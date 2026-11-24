Benevento, Tumminello: "Che sia un nuovo inizio per me e per la squadra" L'attaccante giallorosso è tornato al gol dopo aver supero un periodo complicato

Marco Tumminello è tornato a sorridere. L'attaccante giallorosso è partito titolare e ha messo a segno il primo gol in stagione: "E' una prestazione che mi dà fiducia, spero di aver risposto in maniera positiva. Questa maglia l'ho sempre sudata. Darò sempre il mio contributo, sono contento di aver dato delle risposte. Non giocavo punta centrale dal 2018, non mi aspettavo di fare una prestazione del genere dopo tanti anni. Sono contento di aver dato questo contributo importante, soprattutto stasera dopo mesi particolari. Si tratta di un ruolo importante, come dice il mister 'i primi difensori sono gli attaccanti'. Abbiamo dato il massimo per conquistare questo risultato. L'esultanza? E' stata una luce in fondo al tunnel dopo tante cose che ho vissuto negli ultimi mesi, anche a livello familiare. Sono sempre stato un ragazzo positivo, con tanta voglia di fare e di convincere. L'anno scorso ho abuto lo stesso percorso, da novembre è partito il mio campionato. Spero sia un altro punto di inizio per me e per tutta la squadra. Questo gruppo è coeso, sicuro della propria qualità. Questa squadra sta sempre sul pezzo, dopo una sconfitta si riparte subito con tutti che sono partecipi. Con questi basi potremmo ottenere belle soddisfazioni".