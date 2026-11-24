Con un podio a Misano, Carmine Barbone chiude un 2026 da applausi Annata importante per il talento di Montesarchio

Nel mondo dell’automobilismo moderno, dove i piloti salgono sui kart già a sei o sette anni, debuttare a diciotto è quasi una sfida contro il tempo. Eppure la storia di Carmine Barbone, talento di Montesarchio, nel cuore della Valle Caudina, dimostra che determinazione, talento e una passione respirata in famiglia possono colmare qualsiasi divario anagrafico. Cresciuto in un ambiente dove i motori sono sempre stati di casa, Carmine ha iniziato il suo percorso agonistico più tardi dei coetanei, ma ha bruciato le tappe con rapidità sorprendente. I primi anni nel Formula Challenge sono stati la sua palestra ideale: una gavetta fatta di sacrificio, tecnica e vittorie, che ha messo subito in luce una sensibilità di guida fuori dal comune. Il vero punto di svolta è arrivato quest’anno, con il salto di categoria nella FX Series, al volante di una Formula Regional nel campionato monomarca Tatuus XF3. Un passaggio impegnativo, affrontato a campionato già iniziato e con le risorse contenute di una piccola struttura chiamata a confrontarsi con top team ben noti nei paddock degli autodromi. A fare la differenza, oltre al talento del pilota caudino, sono state la fiducia della scuderia Tramonti Corse e quella di ACI Salerno, che hanno creduto nelle potenzialità del giovane di Montesarchio garantendogli il supporto necessario, comprese le abilitazioni richieste per la categoria. Una scommessa ripagata direttamente in pista. Nonostante il minor tempo a disposizione per lo sviluppo rispetto agli avversari, il binomio composto da Carmine Barbone e dal suo team ha saputo ritagliarsi un ruolo da protagonista assoluto. Il culmine di questa cavalcata è arrivato sul prestigioso asfalto del Misano World Circuit, teatro del gran finale di stagione: dove è arrivato uno splendido podio, davvero un bel regalo per Carmine al primo anno in F3. Per il 2027 Carmine punta a una stagione da protagonista e cerca aziende che vogliano affiancarlo in questo salto, condividendo visibilità, risultati e ambizioni. Chi sceglie di esserci ora, entra in una storia mentre si sta ancora scrivendo