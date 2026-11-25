Da Gesesa a Sannio Acque: incontro con le associazioni dei consumatori Tra qualche giorno il passaggio di società per il servizio idrico a Benevento e in altri comuni

Tra pochi giorni finirà l'era Gesesa per la distribuzione idrica a Benevento e nei centri della Provincia e si avvierà il nuovo corso con Sannio Acque che dal primo giorno di dicembre gestirà il servizio primario per migliaia di utenti.

In vista del passaggio, che comporterà una serie di novità, tra le quali il cambio iban per il pagamento delle bollette attraverso la domiciliazione bancaria e postale e la cauzione versata anni fa a Gesesa, i vertici di Sannio Acque hanno presentato alle associazioni dei consumatori la nuova carta dei servizi e il regolamento del Servizio idrico integrato ed anche le novità sui servizi commerciali e sull'evoluzione della gestione delle relazioni con i clienti.

All'incontro hanno preso parte il presidente di Sannio Acque, Pompilio Forgione e l'Amministratore Delegato Andrea Palomba, insieme ai rappresentanti delle associazioni dei consumatori: UNC – Unione Nazionale Consumatori con Laura Mastrocinque; Lega Consumatori con Maurizio Nunziante, presidente nazionale e commissario della sede di Benevento per delega Elena Merola; Movimento a Difesa del Cittadino con Umberto Diffidenti; CODICI – Associazione Consumatori con Giovanna Lobina; CODACONS con Mario Cevoli, delegato provinciale.

Al centro dell'incontro la presentazione e confronto sui nuovi strumenti che disciplineranno il rapporto tra Sannio Acque e gli utenti, con l'obiettivo di garantire trasparenza, chiarezza e attenzione alle esigenze dei cittadini.

Tra le principali novità illustrate figurano:

Pagamento tramite PagoPA, per favorire modalità di pagamento digitali e semplificate; Fatturazione con periodicità bimestrale, con emissione delle bollette ogni due mesi.

Particolare attenzione è stata inoltre dedicata all'evoluzione del CRM (Customer Relationship Management), che rappresenta il modello attraverso il quale Sannio Acque intende sviluppare e migliorare la relazione con i propri clienti. In questo ambito, durante l'incontro sono state presentate le principali linee di intervento:

Evoluzione dell'assistenza telefonica, per migliorare l'accessibilità e la qualità del servizio di supporto agli utenti; Potenziamento dei canali digitali, attraverso il sito internet e l'APP, per rendere più semplice e immediato l'accesso ai servizi; Miglioramento dei servizi commerciali, con l'obiettivo di rendere più efficiente la gestione delle richieste e delle pratiche; Evoluzione del modello di relazione con l'utenza, attraverso strumenti e modalità di contatto sempre più integrati e orientati alle esigenze dei cittadini; Customer Satisfaction, per monitorare il livello di soddisfazione degli utenti e individuare ulteriori opportunità di miglioramento.

Il confronto con le associazioni ha consentito di condividere le principali novità e di raccogliere osservazioni e contributi, confermando il valore del dialogo con le rappresentanze dei consumatori nella costruzione di un servizio sempre più vicino alle necessità del territorio.

Il presidente Pompilio Forgione e l'Amministratore Delegato Andrea Palomba hanno sottolineato l'importanza di instaurare un rapporto costante e costruttivo con le associazioni dei consumatori, riconoscendone il ruolo di interlocutori fondamentali nella tutela degli utenti e nel miglioramento continuo del servizio.

Con questa iniziativa, Sannio Acque conferma la volontà di costruire un dialogo stabile con le associazioni dei consumatori e con tutti i soggetti rappresentativi del territorio, nella consapevolezza che partecipazione, informazione, innovazione e tutela degli utenti costituiscono elementi fondamentali per una gestione efficace e responsabile del Servizio Idrico Integrato.