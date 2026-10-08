L’assessore alle Politiche Sociali Carmen Coppola rende noto che sono state pubblicate sul sito web dell’Ambito B1, le graduatorie provvisorie degli ammessi e degli esclusi all’Avviso Pubblico per il riconoscimento di un contributo alla frequenza per attività sportive e/o culturali a favore di minori di età compresa tra i 4 ai 18 anni non compiuti, appartenenti a nuclei familiari fragili, residenti nei Comuni dell'Ambito B1 (Benevento, Apollosa, Arpaise, Ceppaloni e San Leucio del Sannio) del Progetto DREAMS, stagione 2026-2027. L'elenco dei 411 beneficiari del contributo è consultabile al seguente link https://albo.comune.benevento.it/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=79693.
Progetto Dreams, pubblicata la graduatoria con i 411 beneficiari
La nota del Comune di Benevento attraverso l'assessore alle Politiche Sociali Coppola
Benevento.