Progetto Dreams, pubblicata la graduatoria con i 411 beneficiari La nota del Comune di Benevento attraverso l'assessore alle Politiche Sociali Coppola

L’assessore alle Politiche Sociali Carmen Coppola rende noto che sono state pubblicate sul sito web dell’Ambito B1, le graduatorie provvisorie degli ammessi e degli esclusi all’Avviso Pubblico per il riconoscimento di un contributo alla frequenza per attività sportive e/o culturali a favore di minori di età compresa tra i 4 ai 18 anni non compiuti, appartenenti a nuclei familiari fragili, residenti nei Comuni dell'Ambito B1 (Benevento, Apollosa, Arpaise, Ceppaloni e San Leucio del Sannio) del Progetto DREAMS, stagione 2026-2027. L'elenco dei 411 beneficiari del contributo è consultabile al seguente link https://albo.comune.benevento.it/mc/mc_p_dettaglio.php?id_pubbl=79693.