Guida sicura: il team di Alberto Scaperrotta fa tappa a Benevento L'appuntamento è per domani, 9 ottobre dalle 9.30 alle 11.30 in via Antonio Cifaldi

Educazione stradale, simulazione di incidenti e corso di primo intervento. Il tour nazionale della prevenzione dell'associazione "Guida la tua vita", di Alberto Scaperrotta fa tappa a Benevento in Campania. Protagonisti saranno questa volta gli alunni dell'istituto comprensivo "Federico Torre". L'appuntamento è per domani, 9 ottobre dalle 9.30 alle 11.30 in via Antonio Cifaldi.

L'iniziativa che sta facendo il giro d'Italia, dopo le ultime tappe in provincia di Potenza e nell'avellinese, allo scalo di Savignano-Greci scalo, mira a sensibilizzare le nuove generazione sui rischi legati all'assunzione di droghe e alla somministrazione di sostanze alcoliche, causa principali degli incidenti stradali tra i giovani.

"La prevenzione deve partire necessariamente dalle scuole - afferma Alberto Scaperrotta - è questa la prima palestra di vita importante. Benevento è una piazza importante che ci ha visto già protagonisti nel corso degli anni. Ci auguriamo di poter ottenere anche in questa occasione un buon risultato".

Scaperrotta nei giorni scorsi ha avuto un importante incontro con il presidente della Provincia di Forlì-Cesena, nonchè presidente dell’Upi (Unione della Province d’Italia) e sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, il quale si è congratulato con il team arianese per la validità di questi eventi che mirano a ridurre il numero delle vittime sulla strada e a combattere le devianze giovanili".