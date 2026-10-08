Corso Garibaldi: da lunedì 12 in servizio un bus navetta Trasporto pubblico torna nell'area pedonale storica della città anche per aiutare il commercio

Dopo decenni di stop alle auto, da lunedì 12 ottobre prossimo, il corso Garibaldi di Benevento, isola pedonale, sarà attraversato da un bus navetta Air che consentirà alle persone di raggiungere a bordo del mezzo l'area pedonale storica della città. Da anni i commercianti avevano chiesto misure per rivitalizzare la zona che ormai e frequentata solo per il passeggio del fine settimana. Ora il Comune di Benevento ha messo in campo questa iniziativa con la speranza che possa attirare più persone.

Domani, venerdì 9 ottobre, alle ore 12,30 nell'Aula consiliare di Palazzo Mosti una conferenza stampa durante la quale sarà spiegato il nuovo servizio bus del trasporto pubblico urbano di collegamento con il centro storico (corso Garibaldi).

Parteciperanno il sindaco Clemente Mastella, l'assessore al Trasporto e alle Attività produttive Luigi Ambrosone, rappresentanti delle sigle del commercio cittadino e dell'azienda Air Trasporti.

