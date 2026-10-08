San Giorgio La Molara tra gli Enti campani aderenti alla Rottamazione Quinquies La nota del comune fortorino

Sgravi fiscali. San Giorgio La Molara tra i 187 Enti campani aderenti alla Rottamazione Quinquies. Il Comune di San Giorgio La Molara tra i soli 187 comuni campani che hanno aderito alla Rottamazione Quinquies, la nuova misura di rottamazione delle cartelle esattoriali. Per i cittadini di San Giorgio sarà possibile, ove previsto, cancellare sanzioni e interessi: un aiuto per estinguere vecchi debiti, quali IMU, TARI, TASI, MULTE E BOLLO AUTO. Le domande possono essere presentate dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026, secondo le modalità rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.