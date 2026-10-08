San Giorgio La Molara tra gli Enti campani aderenti alla Rottamazione Quinquies

La nota del comune fortorino

san giorgio la molara tra gli enti campani aderenti alla rottamazione quinquies
San Giorgio La Molara.  

Sgravi fiscali. San Giorgio La Molara tra i 187 Enti campani aderenti alla Rottamazione Quinquies. Il Comune di San Giorgio La Molara tra i soli 187 comuni campani che hanno aderito alla Rottamazione Quinquies, la nuova misura di rottamazione delle cartelle esattoriali. Per i cittadini di San Giorgio sarà possibile, ove previsto, cancellare sanzioni e interessi: un aiuto per estinguere vecchi debiti, quali IMU, TARI, TASI, MULTE E BOLLO AUTO. Le domande possono essere presentate dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026, secondo le modalità rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

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