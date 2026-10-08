Giornate Fai di Autunno, il programma delle iniziative tra Benevento e Solopaca Quindicesima edizione: porte aperte all'Istituto Industriale e l'antico frantoio di Palazzo Cusani

In occasione della quindicesima edizione delle Giornate FAI d’Autunno, la Delegazione FAI di Benevento apre ai visitatori un grande istituto scolastico cittadino, che nel 120° anniversario dalla sua fondazione riesce tuttora a distinguersi sul territorio come realtà educativa all’avanguardia: l’ITI “G. B. Bosco Lucarelli”. Ma non solo.

Il programma di quest’anno omaggia anche un’altra grande campagna della fondazione, il censimento dei Luoghi del Cuore giunto alla XIII? edizione : ciò è reso possibile grazie a due aperture, capaci di esprimere una collaborazione proficua e duratura con il FAI. Infine, come sempre, le Giornate FAI sono un’occasione privilegiata per rinsaldare il rapporto tra FAI, Università degli Studi del Sannio e la cittadinanza, che proprio in giornate come queste ha l’occasione di scoprire il patrimonio che l’ateneo sannita ha saputo valorizzare. In effetti, l’ITI “G.B. Bosco Lucarelli”, l’Università degli Studi del Sannio e le altre realtà educative coinvolte sono un esempio di eccellenza nel campo dell’istruzione e della formazione, da reputare e custodire come il bene culturale immateriale più prezioso, appartenente a tutta la comunità.

Tutte le aperture della città di Benevento, infatti. vedranno la fondamentale partecipazione, in veste di Apprendisti Ciceroni, degli studenti del Liceo Scientifico “G. Rummo” e dell’I.I.S. “G. Alberti”, oltre alla imprescindibile partecipazione degli studenti dell'ITI “G. B. Bosco Lucarelli". Tutti i visitatori potranno sostenere il FAI con una donazione libera e potranno anche iscriversi al FAI ai nostri banchetti durante l’evento oppure online, contribuendo a partecipare attivamente alla tutela del patrimonio del nostro Paese e premiare l'impegno di tanti volontari.

IN CITTÀ

Per iniziare, l’apertura totalmente inedita di quest’anno è costituita dall’Antica fonderia dell’ITI “G. B. Bosco Lucarelli”, che rappresenta uno dei luoghi più significativi della storia industriale e formativa del tessuto urbano beneventano. Protagonista del censimento dei Luoghi del Cuore 2020, in cui raccolse più di 3000 voti, il sito è stato successivamente oggetto di un sapiente e approfondito restauro, che ha riportato i suoi ambienti all’antico splendore. Durante le prossime Giornate FAI sarà possibile osservare le importanti testimonianze della passata attività produttiva, tra macchinari storici, strutture e ambienti che restituiscono l’atmosfera dell’antica officina. Ma non è tutto: sarà anche possibile addentrarsi negli ambienti sotterranei, dove la Benevento romana e quella industriale si incontreranno e lasceranno scoprire ai visitatori una pagina meno conosciuta della città!

Proprio in virtù dell’apertura dell’istituto, dedicato a un esponente illustre della storica famiglia baronale Bosco Lucarelli ( già protagonista delle Giornate FAI d’Autunno 2025) quest’anno vi sarà anche la possibilità di votare il Palazzo Bosco Lucarelli a Port’Aurea al censimento dei Luoghi del Cuore 2026: dimora della nobile famiglia sorta sull’antica chiesa medievale di San Giovanni a Port’Aurea, costituisce la testimonianza di un grande passato tutto da riscoprire. Il palazzo, peraltro, è visibile dalla visuale offerta dal Giardino dei Saperi, dove anche qui sarà possibile per i visitatori votare per il censimento dei Luoghi del cuore, supportati dai volontari FAI. All’interno del giardino, peraltro, è stato recentemente inaugurato il Giardino di Plotina, angolo verde specificamente dedicato alla consorte di Traiano (il cui arco di trionfo sarà visibile, sebbene in una veste insolitamente… “impacchettata”!) e, in aggiunta, il M° Valentino Santarcangelo incanterà tutti i visitatori con uno dei laboratori più apprezzati degli eventi targati FAI Benevento: un’installazione musicale e interattiva di bio-composizione generativa, dal titolo “Il respiro sonoro di Iside”, in cui il Maestro sarà in grado di elaborare una vera e propria melodia dalle vibrazioni delle piante, con un sapiente utilizzo di tecnologie avanzate.

Nel vicino Complesso di Sant’Agostino, che si conferma protagonista con un percorso dal conclamato successo, sarà possibile visitare l'intero sito, sede dell'Università degli Studi del Sannio, e si potrà scoprire il S’ADIM, Sant’Agostino Digital Museum, museo digitale dell'Ateneo, che permetterà di conoscere la storia del convento e del suo quartiere Trescene, con esperienze immersive e videoproiezioni estremamente coinvolgenti. In aggiunta, per gli iscritti FAI vi sarà la possibilità di visitare il campanile di Sant’Agostino in modo virtuale, grazie ai visori 3D in grado di assicurare un’esperienza straordinaria.

Domenica 11, inoltre, sarà arricchita da un doppio appuntamento, alle ore 10:30 e alle ore 16:30, delle consuete “visite con esperto”, durante le quali sarà possibile scoprire lati inediti della nostra città. Presso l'auditorium del complesso di Sant'Agostino, infatti, il prof. Marcellino Aversano terrà un’interessante lectio intitolata “L’iseo di Benevento – Curiosità storiche”, per un vero e proprio tuffo nel passato della città!

IN PROVINCIA

A Solopaca (BN), accolti dalla famiglia Paoluzi, proprietaria del bene, sarà possibile ammirare l'antico frantoio di Palazzo Cusani, situato in un grande ambiente al livello del suggestivo cortile della dimora storica il cui nucleo più antico risale alla fine del 1600. Ben conservato in tutte le sue parti in pietra e legno, il frantoio è stato protagonista della scorsa campagna dei Luoghi del Cuore, collezionando ben più di 4500 voti e risultando il più votato della provincia di Benevento. Legame con il territorio, senso di comunità e vita lenta sono solo alcuni degli emblemi di cui il frantoio si fa portatore. In tale occasione, sarà anche possibile visitare il vicino santuario della Madonna del Roseto, per scoprire un luogo in cui storia e spiritualità si fondono sapientemente.

RIEPILOGO ORARI APERTURE

Antica fonderia dell’ITI “G.B. Bosco Lucarelli”:

- sabato 11 e domenica 12 ottobre, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, visita all’antica fonderia e agli ambienti sotterranei. Non è richiesta prenotazione.

Complesso di Sant’Agostino e S’ADIM:

- sabato 11 e domenica 12 ottobre, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, visita al complesso e museo digitale;

- sabato 11, ore 16:30 – “Il respiro sonoro di Iside”, installazione musicale interattiva del M° Valentino Santarcangelo;

- domenica 12 ottobre, ore 10:30 e 16:30 – lectio “L’iseo di Benevento – Curiosità storiche” del prof. Marcellino Aversano. Non è richiesta la prenotazione.

Antico frantoio di Palazzo Cusani, (Solopaca):

- sabato 11 e domenica 12 ottobre, dalle ore 10:00 alle ore 18:00, visita del cortile e dell'antico frantoio. Non è richiesta la prenotazione.

Per tutti gli aggiornamenti e le nuove iniziative è possibile seguire le pagine Facebook “FAI Delegazione Benevento” e “FAI Giovani – Benevento” e Instagram “faibenevento” e “faigiovanibenevento”.