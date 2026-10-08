Career Day 2026, a UNISANNIO 60 aziende e oltre 300 opportunità professionali Palazzo San Domenico. Il 14 ottobre studenti, laureati e laureate incontrano recruiter e imprese

Sessanta aziende e oltre trecento opportunità professionali saranno protagoniste del Career Day 2026 dell’Università del Sannio, in programma mercoledì 14 ottobre, a partire dalle ore 10:30, nel Chiostro di Palazzo San Domenico, in piazza Guerrazzi a Benevento.

L’appuntamento rappresenta un momento di incontro diretto tra la comunità universitaria e il mondo del lavoro. Nel corso della giornata, studenti, studentesse e laureati e laureate potranno conoscere le aziende partecipanti, confrontarsi con recruiter e professionisti e sostenere colloqui individuali per approfondire opportunità di inserimento professionale.

La presenza di 60 aziende e più di 300 opportunità consente di esplorare profili professionali e ambiti diversi, offrendo ai partecipanti l’opportunità di comprendere meglio le richieste del mercato del lavoro e di verificare la corrispondenza tra competenze, percorso di studi e prospettive professionali.

Per facilitare la preparazione e la partecipazione alla giornata è disponibile Career Radar, l’applicazione web del Career Day, accessibile all’indirizzo careerday.unisannio.it.

Indicando il proprio corso di studio, Career Radar propone un percorso tra i desk delle aziende maggiormente in linea con il proprio profilo. L’applicazione permette inoltre di consultare il catalogo delle imprese presenti, visualizzare la mappa del Chiostro e inviare alle aziende di interesse il proprio profilo e il curriculum.

Il Career Day si inserisce nelle attività dell’Università del Sannio dedicate all’accompagnamento di studenti e laureati nella transizione dall’università al lavoro, favorendo occasioni di confronto diretto con imprese e organizzazioni e una conoscenza più consapevole delle opportunità professionali disponibili.