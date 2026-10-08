Benevento. Assegnazione pluriennale dei posteggi mercatali: c'è il bando Stalli liberi presso aree di Via Cassella, Viale Mellusi, Via Poerio, Santa Colomba e via Bonazzi

L'assessore alle Attività produttive Luigi Ambrosone rende noto che sono stati ufficialmente pubblicati all'Albo Pretorio, consultabili ai seguenti link (CLICCA QUI) , i bandi pubblici per l’assegnazione in concessione pluriennale dei posteggi liberi all'interno dei mercati cittadini. I provvedimenti, necessari per garantire il riassetto delle aree commerciali e consentire la regolarizzazione delle assegnazioni, interessano sia i mercati del settore alimentare che quelli del comparto non alimentare.

La procedura concorsuale per l'assegnazione degli stalli disponibili riguarda i principali poli mercatali di Benevento, tra cui: Mercati Rionali Alimentari: stalli liberi presso le aree attrezzate di Via Cassella, Viale Mellusi e Via Poerio. Mercati Non Alimentari: posteggi disponibili nelle grandi aree di Santa Colomba e Via Bonazzi. La trasmissione della documentazione dovrà avvenire in modalità esclusivamente telematica utilizzando il seguente link CLICCA QUI entro entro le ore 23,59 di mercoledì 28 ottobre. Non saranno ritenute valide le istanze presentate in forma cartacea o con modalità difformi da quelle prescritte.

