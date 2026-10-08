Miasmi. Il sindaco Mastella al Comitato: serrato lavoro interistituzionale "Via libera alla società a eliminare biomasse residue e rimozione teli"

"Circa la segnalazione, indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, e per conoscenza all'Amministrazione, si evidenzia che il Comune di Benevento sta continuamente monitorando ogni aspetto del fenomeno, alla luce delle diverse iniziative che i vari attori istituzionali sinergicamente hanno posto in essere al fine di garantire condizioni di respirabilità dell'aria".

Così in una nota di riscontro il Sindaco di Benevento Clemente Mastella indirizzandola al Comitato civico territoriale San Domenico e aree limitrofe e per conoscenza alla Procura della Repubblica di Benevento, al Dipartimento provinciale di Arpac, al Dipartimento Prevenzione dell'Asl Benevento, al Comando Carabinieri Forestale e alla Prefettura di Benevento.

"In tale complesso quadro di iniziative - rimarca il sindaco -, lo scrivente da ultimo, ha avuto anche una interlocuzione con S.E. il Prefetto di Benevento affinché congiuntamente si sottoponesse alla valutazione della locale Procura della Repubblica la possibilità di autorizzare la società Biometano s.r.l. a porre in essere tutte le attività tecniche necessarie alla completa eliminazione anche dei residui di biomasse ancora presenti, nonché alla rimozione dei teli, onde autorizzarne il lavaggio all'interno dell'area - si rammenta - ancora oggi sottoposta a sequestro. Al riguardo, sarà cura del sottoscritto rendere edotto codesto Comitato degli esiti della serrata operazione istituzionale messa in campo per il proficuo raggiungimento dell'obiettivo finale, nel rispetto doveroso delle specifiche competenze di ciascun attore evocato nella Vs. segnalazione".