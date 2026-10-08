I vini della Campania si "illuminano" per una notte nel Chiostro di Santa Sofia Del Vecchio: abbiamo voluto unire il ricco patrimonio culturale di Benevento alle eccellenze

“L’iniziativasegna un punto di partenza per creare qualcosa di importante anche sul territorio sannita. Siamo pronti ad aiutarvi nella valorizzazione di alcuni valori importanti che vanno messi in scena in ambito nazionale ed internazionale”.

Lo ha detto Helmuth Köcher, conosciuto come The WineHunter e patron di Merano WineFestival, partecipando alla cerimonia di premiazione di “WINEHUNTER AWARD 2026 – CAMPANIA”, che per la sua prima edizione ha scelto la città di Benevento e una location suggestiva come quella del Chiostro di Santa Sofia, patrimonio dell’Unesco.

Oltre ad Helmuth Köcher, alla cerimonia sono intervenuti Giampiero Rillo (Vicepresidente Sannio Consorzio Tutela Vini), il giornalista Andea Radic, il Sindaco di Benevento Clemente Mastella, Maria Carmela Serluca (Assessore all’Agricoltura della Regione Campania), mentre a fare gli onori di casa sono stati Dante Stefano Del Vecchio, che ha organizzato l’evento in collaborazione con “Sannio Consorzio Tutela Vini” e “Sannio Euriopa”, il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi e Raffaele Del Vecchio (Amministratore di “Sannio Europa” (Società in house della Provincia di Benevento che gestisce e promuove la Rete museale).

L’iniziativa, svoltasi all'interno della rete museale provinciale, ha quindi inaugurato la collaborazione del “Merano Wine Festival” e di “Sannio Consorzio Tutela Vini” con “Sannio Europa”.

“Ospitando questa cerimonia per premiare 61 aziende vitivinicole della Campania – ha detto in apertura Raffaele Del Vecchio, Amministratore Unico di “Sannio Europa” - abbiamo voluto unire il ricco patrimonio culturale di Benevento, con i suoi due eccezionali siti Unesco, a quello materiale del territorio sannita, come è la vitivinicoltura, che produce oltre il 50 per cento di uva della Campania e che rappresenta un altro elemento straordinario: elementi, in entrambi i casi, di forte identificazione e di riconoscibilità in Italia e all’estero”.

Nel ringraziare Helmuth Köcher e l’organizzatore della cerimonia per aver scelto Benevento, il Presidente Lombardi ha ribadito il ruolo da protagonista che ha il Sannio in ambito regionale nel settore vitivinicolo: “In provincia di Benevento ci sono diecimila ettari di vigneti, cento cantine e ottomila imprenditori che sono gli ‘ambasciatori’ del nostro territorio: numeri eccezionali che dobbiamo custodire a tutti i costi” “E’ importante – ha aggiunto Lombardi - far dialogare il patrimonio culturale con quello enogastronomico: un format originale che sicuramente darà risultati positivi per l’incremento del turismo”.

“La sua presenza qui – ha poi aggiunto il Sindaco di Benevento Mastella rivolgendosi a Helmuth Köcher – testimonia che l’Italia è una ed una sola, da Nord a Sud, da Merano a Benevento e quanto sia importante la collaborazione tra le istituzioni”.

“Vado via da Benevento – ha concluso Helmuth Köcher - impressionato dal vostro calore, dalla vostra passione e dalla vostra capacità di fare sinergia tra le Istituzioni con l’obiettivo comune di valorizzare il territorio sannita, comportamenti che non vedo spesso in giro per l’Italia”.