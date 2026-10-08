Domenica a Faicchio intitolazione di una piazza a Mario Borrelli La cerimonia per l'ex sindaco e consigliere provinciale

Domenica prossima, 11 ottobre 2026, alle 17.30, si svolgerà in Faicchio la Cerimonia di ridenominazione della Piazza Roma in Piazza Mario Borrelli (1938-2015), Sindaco dal 1971 al 1993 e dal 2004 al 2014.

Lo comunica il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi che ha concesso il Patrocinio dell’Ente alla Cerimonia promossa dal Comune di Faicchio, con la Famiglia Borrelli, avendo Mario Borrelli ricoperto la carica di Consigliere provinciale e di Assessore provinciale alle politiche agro-alimentari e al territorio.

Dopo la apposizione e benedizione della targa della nuova denominazione, è previsto un incontro commemorativo della figura di Mario Borrelli presso il Castello Ducale.

