Morto nel Calore, quell'alterco dinanzi al bar e il mistero delle ore successive Il dramma tra Ponte e Torrecuso costato la vita ad un 43enne

Come è finito nell'acqua? E' caduto accidentalmente o perchè qualcuno ce l'ha spinto, magari dopo una colluttazione? Sono le domande ancora senza risposta, inevitabilmente alimentate dalle voci che si rincorrono, dopo il rinvenimento nel fiume Calore, tra Ponte e Torrecuso, di Constantin, il 43enne di nazionalità rumena, residente a Ponte, di cui non si avevano più notizie.

Le ricerche erano iniziate questa mattina, ma sembra che l'uomo, che da qualche mese lavorava per un'impresa impegnata nell'intervento per l'alta velocità ferroviaria, non fosse più stato visto in giro dalla serata di sabato. Quando, secondo una prima ricostruzione, avrebbe avuto un alterco dinanzi ad un bar perchè, forse per aver alzato un po' il gomito – forse –, avrebbe rivolto uno sguardo o un'espressione ad una ragazza che era in compagnia. Circostanzee ovviamente tutte da verificare, al centro delle indagini dirette dal sostituto procuratore Maria Colucci ed affidate ai carabinieri della Compagnia di Benevento, che in queste ore stanno ascoltando, come testimoni, una serie di persone.

L'obiettivo, in attesa dell'autopsia sul 43enne del medico legale Francesco La Sala - l'esame dovrà stabilire cosa ne abbia causato la morte-, è definire in ogni aspetto la drammatica vicenda. Ripercorrendo a ritroso ciò che potrebbe essere successo dalla serata di sabato, quando l'uomo, dopo una discussione che era comunque rientrata, si era allontanato con la sua auto. Si tratta di una Volkswagen ferma in un piazzale a poca distanza dal luogo del macabro ritrovamento. Cosa ha fatto il 43enne quando è andato via? Perchè ha raggiunto quella zona e, soprattutto, ha incrociato qualcuno?

Il resto, come anticipato in un altro servizio, è ormai noto, con l'avvio delle ricerche, supportate da un elicottero, in via Stazione, a Ponte e sulle sponde del fiume Calore, nella zona tra Collepiano di Torrecuso e l'ingresso del paese. In azione militari, polizia locale e vigili del fuoco, con il Nucleo Saf (Speleo Alpino Fluviale) che con un gommone hanno solcato le acque del Calore. Fino alla scoperta della terribile realtà.