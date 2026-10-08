Scomparso da alcuni giorni: trovato senza vita nel fiume Calore - FOTO Tragico epilogo della vicenda tra Ponte e Torrecuso

AGGIORNAMENTO

Trovato sul fondo del fiume Calore, tra Ponte e Torrecuso, il corpo senza vita del 43enne di cui non si avevano notizie da giorni. Sono stati i vigili del fuoco a compiere la macabra scoperta, in corso leeoperazioni di recupero della salma.

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Da questa mattina sono in corso le ricerche di un 43enne di nazionalità rumena ma residente a Ponte di cui non si avrebbero più notizie da alcuni giorni, forse da domenica.

In via Stazione, a Ponte e sulle sponde del fiume Calore, nella zona tra Collepiano di Torrecuso e l'ingresso del paese, da questa mattina sono in azione i vigili del fuoco, carabinieri e gli agenti della polizia locale di Torrecuso. In questi minuti dovrebbe anche arrivare un elicottero da Pontecagnano e la squadra Saf (Speleo Alpino Fluviale) dei vigili del fuoco che con un gommone scandaglieranno il greto del fiume.

A far scattare l'allarme, sarebbero stati alcuni conoscenti del 43enne che si era allontanato a bordo della sua macchina poi ritrovata nella zona ora attenzionata dai soccorritori. Si spera che l'uomo possa essersi allontanato volontariamente e si trovi altrove, anche se per ora le ricerche degli specialisti dle comando provinciale di Benevento si stanno concentrando lungo il fiume.

AGGIORNAMENTO

Le ricerche sono scattate in quella zona dopo il ritrovamento della Volkswagen del 43enne, ferma in un piazzale.

Entrato in azione l'elicottero dei vigili dle fuoco che sta sorvolando l'intero corso d'acqua.