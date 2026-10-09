Bus lungo Corso Garibaldi a Benevento: "così sosteniamo il commercio" Tre fermate e quattro passaggi giornalieri per agevolare cittadini, visitatori e attività

Il trasporto pubblico torna a percorrere corso Garibaldi, cuore pedonale del centro storico di Benevento. Da lunedì 12 ottobre sarà attivo un bus navetta della linea 16 di Air Trasporti, pensato per facilitare l’accesso all’area storica della città e sostenere il commercio di prossimità.

L’iniziativa, presentata oggi a Palazzo Mosti, nasce anche dalle richieste avanzate da tempo dai commercianti, che chiedono interventi per rilanciare una zona frequentata soprattutto durante il fine settimana e che negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con le difficoltà del commercio tradizionale.

Il nuovo servizio punta a rendere più agevole raggiungere negozi, attività e luoghi di interesse del centro, offrendo ai cittadini un collegamento diretto con il corso senza dover necessariamente percorrere a piedi l’intera area pedonale.

A illustrare le ragioni dell’iniziativa è stato il sindaco Clemente Mastella, che ha ricordato l’impegno assunto nei confronti degli operatori economici cittadini, alle prese con una fase complessa per il commercio di vicinato.

«Ho fatto una promessa ai commercianti e a chi lavora nel mondo del commercio», ha spiegato il primo cittadino, sottolineando la necessità di sostenere le attività locali in un momento in cui i negozi di prossimità devono confrontarsi con difficoltà crescenti.

Il servizio prevede l’impiego di autobus con corse distribuite tra la mattina e il pomeriggio. L’obiettivo, nelle intenzioni dell’amministrazione, è offrire un’opportunità concreta per raggiungere il centro storico e favorire il passaggio di potenziali clienti davanti alle attività commerciali.

Mastella ha inoltre richiamato l’attenzione sul ruolo dei proprietari degli immobili commerciali, invitandoli a tenere conto delle difficoltà attraversate dagli esercenti e a valutare con maggiore attenzione le esigenze di chi porta avanti un’attività economica.

Tre fermate lungo corso Garibaldi

Il collegamento sarà effettuato dalla linea 16 e prevede tre fermate lungo il percorso: all'inizio di corso Garibaldi, nei pressi di Piazza Roma e tra il Teatro Comunale e Santa Sofia.

Gli orari comunicati per il servizio sono le 9.49, le 11.49, le 16.49 e le 18.49, con passaggi distribuiti nelle fasce della giornata in cui cittadini e visitatori possono recarsi in centro per fare acquisti o frequentare le attività presenti lungo il corso.

Il bus navetta consentirà così di raggiungere diversi punti dell’isola pedonale storica, con l’intento di rendere il centro più accessibile anche a chi ha difficoltà a percorrere lunghi tratti a piedi.

Una misura per rilanciare il commercio del centro

Alla presentazione del servizio hanno partecipato, insieme al sindaco Mastella, l’assessore ai Trasporti e alle Attività produttive Luigi Ambrosone, l’assessore al Traffico Attilio Cappa, i rappresentanti delle associazioni del commercio cittadino e i referenti di Air Trasporti.

Il progetto si inserisce nel più ampio tentativo di rivitalizzare corso Garibaldi, restituendo centralità alle attività economiche e incentivando una frequentazione più ampia dell’area anche nei giorni feriali.

La navetta rappresenta, nelle intenzioni del Comune, un primo intervento per favorire l’incontro tra cittadini, visitatori e commercianti. La sua efficacia si misurerà con il tempo, sulla base dell’utilizzo del servizio e della capacità di contribuire a rendere il centro storico un luogo frequentato non soltanto per il passeggio, ma anche per gli acquisti e la vita quotidiana della città.