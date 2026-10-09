Odore strano in auto, lei ha hashish, lui, un militare: ho fumato qualche canna Telese Terme. Intervento carabinieri, 30enne denunciato per guida sotto l'effetto di stupefacenti

E' finito nuovamente nei guai. Era già accaduto un paio di settimane fa, la scena si è ripetuta con una nuova denuncia. Allora per un coltello, stavolta per aver guidato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Lui è un 30enne della Valle Telesina, incappato in un controllo dei carabinieri della Stazione di Telese nei pressi delle vecchie terme.

Era in un'auto con una donna e, secondo una prima ricostruzione, quando i militari, insospettiti dall'odore proveniente dall'abitacolo, gli hanno domandato se custodisse droga, lui avrebbe ammesso di aver fumato qualche canna. Inevitabile la perquisizione, conclusa con il rinvenimento, addosso alla ragazza, di ua quantità di hashish che le è costata la segnalazione alla prefettura come consumatrice di 'roba'.

Il 30enne è stato invee sottoposto ad una serie di accertamenti al termine dei quali è risultato positivo all'assunzione di droga; da qui la denuncia nei confronti del giovane, un militare sospeso dall'Esercito, difeso dall'avvocato Fabio Ficedolo.