Benevento-Cesena, cancelli aperti alle 13. Il Club invita a venire in anticipo Alcuni consigli per non rimanere imbottigliati davanti ai tornelli

In occasione della gara Benevento–Cesena, in programma sabato 10 ottobre 2026 alle ore 15.00, il Benevento Calcio invita tutti gli spettatori a raggiungere lo Stadio “Ciro Vigorito” con largo anticipo.

I cancelli saranno aperti al pubblico dalle ore 13.00.

Alla luce dei rallentamenti riscontrati in precedenti occasioni e dell’elevato afflusso previsto, si raccomanda di evitare di concentrare gli arrivi nell’ultima ora prima del calcio d’inizio, soprattutto nei settori maggiormente frequentati.

Per agevolare le operazioni di prefiltraggio e ingresso, ogni spettatore è invitato a presentarsi ai varchi con:

* biglietto o abbonamento in formato cartaceo, non plastificato, oppure digitale;

* documento di identità valido, necessario per verificare la corrispondenza dei dati anagrafici riportati sul titolo di accesso;

* in caso di titolo digitale, QR code o codice a barre già aperto e chiaramente visibile sullo schermo, con un livello di luminosità adeguato.

In prossimità del tornello, il QR code o il codice a barre dovrà essere posizionato correttamente in corrispondenza del lettore. Sarà possibile procedere all’ingresso soltanto dopo l’avvenuta lettura e la comparsa del segnale verde sul display.

Si richiama inoltre il rispetto del Regolamento d’Uso dello Stadio e delle indicazioni impartite dagli steward e dalle Forze dell’Ordine. In particolare, è vietato:

* occupare le scale e le vie di fuga;

* introdurre materiale esplodente o pirotecnico;

* esporre striscioni o altro materiale non preventivamente autorizzato.

Il Benevento Calcio ringrazia i tifosi per la collaborazione: il rispetto delle indicazioni e un arrivo anticipato contribuiranno a rendere più fluide le operazioni di ingresso.

La passione giallorossa comincia fuori dal campo: viviamola insieme, nel rispetto e nella sicurezza di tutti.