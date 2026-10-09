Benevento-Cesena, cancelli aperti alle 13. Il Club invita a venire in anticipo

In occasione della gara Benevento–Cesena, in programma sabato 10 ottobre 2026 alle ore 15.00, il Benevento Calcio invita tutti gli spettatori a raggiungere lo Stadio “Ciro Vigorito” con largo anticipo.
I cancelli saranno aperti al pubblico dalle ore 13.00.
Alla luce dei rallentamenti riscontrati in precedenti occasioni e dell’elevato afflusso previsto, si raccomanda di evitare di concentrare gli arrivi nell’ultima ora prima del calcio d’inizio, soprattutto nei settori maggiormente frequentati.
Per agevolare le operazioni di prefiltraggio e ingresso, ogni spettatore è invitato a presentarsi ai varchi con:
* biglietto o abbonamento in formato cartaceo, non plastificato, oppure digitale;
* documento di identità valido, necessario per verificare la corrispondenza dei dati anagrafici riportati sul titolo di accesso;
* in caso di titolo digitale, QR code o codice a barre già aperto e chiaramente visibile sullo schermo, con un livello di luminosità adeguato.
In prossimità del tornello, il QR code o il codice a barre dovrà essere posizionato correttamente in corrispondenza del lettore. Sarà possibile procedere all’ingresso soltanto dopo l’avvenuta lettura e la comparsa del segnale verde sul display.
Si richiama inoltre il rispetto del Regolamento d’Uso dello Stadio e delle indicazioni impartite dagli steward e dalle Forze dell’Ordine. In particolare, è vietato:
* occupare le scale e le vie di fuga;
* introdurre materiale esplodente o pirotecnico;
* esporre striscioni o altro materiale non preventivamente autorizzato.
Il Benevento Calcio ringrazia i tifosi per la collaborazione: il rispetto delle indicazioni e un arrivo anticipato contribuiranno a rendere più fluide le operazioni di ingresso.
La passione giallorossa comincia fuori dal campo: viviamola insieme, nel rispetto e nella sicurezza di tutti.