Mastella: "Dalla Regione 550mila euro per il Natale: ringrazio Giunta e Maraio" Il sindaco: è dotazione congrua e giusta

"Per la realizzazione delle iniziative natalizie, la Giunta regionale ha stanziato 550 mila euro destinate al Comune di Benevento: è una cifra congrua e giusta per la quale ringrazio il presidente Roberto Fico e tutto l'Esecutivo, in particolare l'assessore al Turismo Vincenzo Maraio", lo scrive in un nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"Come Amministrazione potremo fruire di queste risorse per avere un Natale luminoso e piacevolmente attrattivo per tutta la Città e rendere Benevento attrattiva per il turismo natalizio. Si comincia finalmente a riequilibrare la distribuzione delle risorse, rispetto al passato quando avevamo, a ragion veduta, distorsioni geografiche evidenti. Prendiamo atto favorevolmente che questa volta non è stato così", conclude Mastella.