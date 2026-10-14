Treni per Afragola,il sindaco Di Cerbo incontra vicepresidente Regione, Casillo "L'ipotesi sul tavolo avanzata è quella di un collegamento con l’introduzione di un treno regionale"

"Dopo la nota che con gli altri sindaci del territorio abbiamo indirizzato alla giunta regionale della Campania, ho incontrato il vicepresidente con delega ai Trasporti ed alla Mobilità Mario Casillo per discutere la nostra richiesta di prevedere, per i treni regionali in arrivo da Benevento, via Valle Telesina, che oggi proseguono solo via Aversa, anche una fermata ad Afragola, via Cancello”.

Clemente Di Cerbo, sindaco di Dugenta, fa così il punto sull’incontro avuto con l’assessore regionale Mario Casillo.

“Nel corso dell’incontro, che ritengo molto positivo, con il vicepresidente Casillo sono stati ipotizzati alcuni scenari organizzativi,da valutare congiuntamente con Trenitalia. L'ipotesi sul tavolo avanzata è quella di un collegamento con l’introduzione di un treno regionale che arrivato a Maddaloni posta smistare per la stazione di Cancello e quindi Afragola. Mi sento di dire che siamo probabilmente vicini ad una svolta, per noi è molto importante l’impegno che il vicepresidente Casillo ha assunto sia come rappresentante del governo regionale, che come assessore con delega alla materie specifiche dei Trasporti e della Mobilità. A breve ci incontreremo nuovamente per ulteriori approfondimenti, ma sono convinto che sia questa la strada giusta da seguire. I sindaci e le amministrazioni comunali, della valle telesina, hanno da subito condiviso l’importanza strategica di una grande opera come la nuova linea AV/AC Napoli-Bari, ma è fondamentale che i nostri cittadini possano trarre vantaggio dalla nuova linea ferroviaria. Le aree interne hanno bisogno di infrastrutture e di collegamenti rapidi e sicuri. E c’è anche un importante risvolto dal punto di vista ambientale, con uno studio abbiamo calcolato che con un treno regionale in grado di raggiungere dalle nostre stazioni quella di Afragola, avremmo mille auto in meno al giorno in transito sulla Fondo Valle Isclero. Quindi meno emissioni e più sicurezza. Son questi gli obiettivi ai quali stiamo lavorando. Ringrazio il vicepresidente della giunta regionale Mario Casillo per l'impegno e per la disponibilità dimostrata. L’auspicio è che la soluzione da lui prospettata si possa implementare quanto prima”.