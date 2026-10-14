"Mensa è partita oggi. Al lavoro per risolvere inghippi organizzativi" "I menù speciali (previsti per ragioni di carattere sanitario) sono al vaglio dell'Asl"

"La mensa è partita nella giornata odierna e in virtù di un incessante lavoro organizzativo e di un esemplare collaborazione istituzionale con il Conservatorio abbiamo garantito la partenza del servizio nei termini temporali annunciati", lo comunica in una nota il Settore Istruzione del Comune di Benevento.

"Scusandoci per il disagio arrecato alle allieve e agli allievi che ne hanno diritto, i menù speciali (previsti per ragioni di carattere sanitario, come le intolleranze alimentari) sono al vaglio dell'Asl cui legittimamente occorre il tempo necessario per esaminare, singolarmente, casi che richiedono il massimo approfondimento e la massima attenzione. La tutela della salute è priorità di tutti e tutti siamo al lavoro per il medesimo obiettivo. Per questo l'invito è ad evitare strumentalizzazioni, strascichi polemici e platealità; l'obiettivo comune è risolvere gli inghippi di natura organizzativa nell'interesse prioritario della scuola.

Invitiamo peraltro a fruire in maniera corretta degli strumenti telematici a disposizione, come la piattaforma necessaria per somministrare il pasto all'alunno. Nella giornata di domani, proprio al fine di sollecitare una cooperazione istituzionale efficace, è in programma un incontro con i dirigenti anche per riesaminare la possibilità del pasto da casa, utile in via provvisoria per scongiurare problemi legati ai menu speciali e dall'altro canto per risolvere definitivamente il problema legato a chi ha effettuato l'iscrizione, fuori dai termini previsti dal bando, che era perentorio".

