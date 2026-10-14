50° anniversario della Scuola Civica Musicale "Accademia Murgantina" Due giornate celebrative a Morcone con un consiglio comunale ed eventi culturali

In occasione del 50° anniversario della Scuola Civica Musicale “Accademia Murgantina” nata nel 1976, l’Amministrazione comunale di Morcone guidata dal sindaco Luigino Ciarlo e il Consiglio di Amministrazione della Scuola Civica Musicale diretta da Mara Tanzillo propongono due giornate celebrative, che si svolgeranno nell’Auditorium San Bernardino, cuore del centro storico del paese.

Sabato 17 ottobre con inizio alle 17 un Consiglio comunale straordinario conferirà la cittadinanza onoraria al Maestro Salvatore Orlando, insigne esponente della Scuola Pianistica Napoletana, per anni direttore artistico dell’Accademia Murgantina. Grazie alla sua dedizione l'Accademia Murgantina si è affermata quale Istituzione musicale nel panorama culturale del Sannio, promuovendo prestigiose iniziative di respiro internazionale, come il Concorso pianistico "S. Rachmaninoff”, il Premio pianistico internazionale “S. Fiorentino”, oltre a importanti masterclass, rassegne musicali e altri eventi culturali.

Alla cerimonia seguiranno interventi e testimonianze di studiosi e illustri protagonisti di questi cinquant’anni di storia: Tommaso Paulucci, già sindaco di Morcone, ideatore e fondatore dell’Accademia Murgantina; Massimiliano Baggio, direttore del Conservatorio di Milano; Luigi Giova, Docente di educazione musicale autore di una Tesi di Laurea sull’Accademia Murgantina; Carla Di Lena, Docente del Conservatorio Santa Cecilia di Roma e giornalista; Ivan Donchev, concertista internazionale già 1° premio all’ International Piano Competition “Sergio Fiorentino” del 2004; Gianluca Giganti, concertista di livello internazionale docente di Violoncello al Conservatorio Nicola Sala di Benevento; Francesco Libetta, pianista di fama internazionale; Michele Puzio, direttore artistico Associazione Domenico Scarlatti di Napoli; Riccardo Risaliti, pianista concertista critico musicale docente all'Accademia Internazionale Pianistica di Imola.

Il pianista Ivan Donchev con l’esecuzione di una Sonata di S. Rachmaninoff offrirà al pubblico un intenso momento musicale. L’evento si chiuderà con un brindisi augurale.

Domenica 18 ottobre la stessa sala dell’Auditorium San Bernardino ospiterà “Il Paese inCANTATO - Rassegna di Cori Polifonici”. All’evento musicale prenderanno oltre cento coristi, che animano tre formazioni polifoniche dotate di un solido curriculum artistico che le ha viste più volte protagoniste sulla scena nazionale: il Coro polifonico femminile “Samnium Concentus” di Campobasso diretto dal M° Guido Messore; il Coro polifonico “Vocum concordia” di Benevento diretto dal M° Daniela Polito e il Coro Polifonico dell'Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” di Napoli diretto dal M° Carlo Forni. L’inizio del ricco programma musicale è previsto per le ore 18:00.

Le manifestazioni sono aperte a tutti con ingresso gratuito.