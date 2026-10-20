Caro carburanti e difficoltà spostamenti: Cgil "attivare lavoro agile" Un appello rivolto in particolare alle pubbliche amministrazioni

La FP CGIL di Benevento torna a richiamare l'attenzione delle Amministrazioni pubbliche della provincia sulle crescenti difficoltà che i lavoratori sono chiamati ad affrontare quotidianamente per raggiungere le proprie sedi di servizio.

Il segretario Domenico Raffa chiarisce che “Al persistente aumento del costo dei carburanti si aggiunge oggi una situazione di particolare criticità determinata dalle proteste nel settore dell'autotrasporto, dalle difficoltà di approvvigionamento registrate in diverse aree del Mezzogiorno e dai blocchi della circolazione che stanno interessando anche importanti collegamenti della Campania. Uno scenario che rischia di compromettere la regolarità degli spostamenti e di aggravare ulteriormente le condizioni economiche di migliaia di lavoratori. Le conseguenze risultano particolarmente rilevanti in un territorio come quello sannita, caratterizzato da una forte dispersione geografica degli uffici pubblici, da collegamenti spesso insufficienti e da un sistema di trasporto pubblico che non sempre costituisce una reale alternativa all'utilizzo dell'automobile privata. Per numerosi dipendenti raggiungere quotidianamente il posto di lavoro significa percorrere decine di chilometri, sostenendo costi sempre più elevati e affrontando oggi anche l'incertezza legata alla disponibilità dei carburanti e alla percorribilità delle principali arterie stradali. In questo contesto, riteniamo non più rinviabile l'adozione di misure organizzative concrete che consentano di ridurre gli spostamenti non indispensabili, senza compromettere la continuità e la qualità dei servizi pubblici. Il lavoro agile rappresenta uno strumento già previsto dall'ordinamento e dalla contrattazione collettiva, che può essere utilizzato con maggiore efficacia anche per fronteggiare questa particolare fase di difficoltà. I vigenti CCNL del pubblico impiego disciplinano l’accesso al lavoro agile, riconoscendo alle amministrazioni la possibilità di individuare le attività compatibili e di organizzare la prestazione lavorativa tenendo conto delle esigenze dei servizi e dei lavoratori. La FP CGIL di Benevento invita pertanto tutte le Amministrazioni e le aziende destinatarie a valutare con urgenza: - l'attivazione del lavoro agile negli enti che non hanno ancora provveduto a disciplinarlo o a renderlo concretamente accessibile; - l'ampliamento temporaneo delle giornate di lavoro agile negli enti in cui tale modalità è già operativa, nel rispetto delle disposizioni contrattuali applicabili; - l'adozione di forme di flessibilità degli orari di ingresso e uscita, ove compatibili con le esigenze organizzative; - la previsione di misure specifiche per i dipendenti che affrontano quotidianamente spostamenti particolarmente lunghi o che risultino concretamente interessati da difficoltà di approvvigionamento e interruzioni della viabilità; - l'attivazione di un confronto con le rappresentanze sindacali per individuare tempestivamente soluzioni condivise. Non si tratta di sottrarre personale agli uffici, né di ridurre i servizi resi ai cittadini, ma di utilizzare responsabilmente gli strumenti organizzativi disponibili per affrontare una situazione straordinaria. Non possiamo ignorare che, per una parte crescente di lavoratori, recarsi al lavoro sta diventando non soltanto economicamente gravoso, ma anche logisticamente incerto. Riteniamo pertanto necessario che le Amministrazioni pubbliche dimostrino attenzione e capacità di adattamento, superando rigidità organizzative non giustificate da effettive esigenze di servizio. Alla luce dell'attuale situazione, si chiede un riscontro tempestivo alla presente comunicazione e la disponibilità ad avviare un confronto sindacale, finalizzato all'individuazione di misure immediatamente applicabili, anche a carattere temporaneo e soggette a successiva verifica. La FP CGIL di Benevento conferma la propria disponibilità a collaborare con tutte le Amministrazioni per individuare soluzioni equilibrate, capaci di tutelare i lavoratori e garantire, al tempo stesso, l'efficienza e la continuità dell'azione amministrativa”.