Scuola Torre, Sassi (FdI): "mancano ancora tre milioni di euro" “La piazza è finanziata, la scuola ferma"

“Trecentomila euro disponibili e progetto esecutivo approvato per riqualificare lo slargo di via Nicola Sala, mentre per completare la scuola Federico Torre, proprio accanto, mancano ancora tre milioni di euro. Un paradosso che solleva seri interrogativi sulle priorità dell'amministrazione comunale”.

A dichiararlo è Claudine Sassi Mazzini, responsabile provinciale del Dipartimento Famiglia e Valori non negoziabili di Fratelli d'Italia Benevento.

“Il cantiere della scuola risultava sostanzialmente fermo già ad agosto, la sospensione formale sarebbe arrivata il 9 settembre e oggi si parla di una riapertura soltanto nell'anno scolastico 2027-2028. Nel frattempo, per il terzo anno consecutivo, famiglie e studenti devono adattarsi a sistemazioni provvisorie.

Quando è emersa la necessità di ulteriori tre milioni di euro? Perché la variante progettuale non è ancora approvata? E su quali basi erano state annunciate le precedenti scadenze?

Nessuno contesta la riqualificazione della piazza, ma è singolare progettare orti didattici mentre i bambini della scuola che dovrebbe utilizzarli continuano a studiare altrove.

Una piazza riqualificata è un'opportunità. Una scuola funzionante è una priorità che non può essere continuamente rinviata”.

