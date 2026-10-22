Caro carburanti, Mastella: "Protesta legittima, ma non penalizzate le famiglie" Il sindaco di Benevento sul blocco degli autotrasportatori: "Non disperdete ragioni in un eccesso"

"Il rincaro dei carburanti è stellare, riduce quando non azzera i vostri ricavi. La vostra protesta non è un colpo di testa estemporaneo, ma il grido di dolore di chi non ce la fa. Non disperdete però le vostre legittime ragioni, in un eccesso. Non penalizzate le famiglie italiane e le persone che incolpevolmente si trovano senza cibo o carburante per andare al lavoro o ad una visita medica", lo ha detto il Sindaco di Benevento Clemente Mastella che ha incontrato stamane gli autotrasportatori in protesta al casello sannita dell'autostrada Napoli-Bari. "I Comuni su questi versanti che toccano il costo delle materie prime non hanno poteri. La Regione Campania ha annunciato aiuti. Il Governo ha annunciato stamattina misure di sostegno in CdM. Anche in sede UE occorre battere i pugni, per avere fondi per maggiori agevolazioni. Ma ho detto a chi era in presidio che non ha senso svuotare tutto, mandando in sofferenza le famiglie. La ragionevolezza della protesta sta anche nel concluderla al momento opportuno", termina Mastella.