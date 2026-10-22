Alta Velocità, Parisi (Lega): "Salvini blocca lo stop a carnet e agevolazioni" La nota del commissario provinciale della Lega per Benevento: "Sarebbe stata stangata inaccettabile"

"Desidero esprimere il mio più sentito plauso all’intervento tempestivo e risolutivo del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che ha bloccato la decisione di Trenitalia di cancellare i carnet e le agevolazioni per i viaggiatori dell'Alta Velocità". Lo dichiara in una nota il commissario provinciale della Lega per Benevento, Domenico Parisi. "L’eliminazione dei carnet smart e degli sconti sull’Alta Velocità – prosegue Parisi – avrebbe rappresentato una stangata inaccettabile per i tantissimi pendolari, lavoratori e studenti che ogni giorno dal nostro territorio e dall'intera Campania si spostano per ragioni di studio o di lavoro. Ancora una volta, il Ministro Salvini dimostra con i fatti una spiccata sensibilità verso le reali esigenze dei cittadini e delle aree interne, impedendo che scelte unilaterali vadano a gravare sulle tasche delle famiglie. La decisione di convocare un tavolo di confronto al Ministero con le associazioni dei consumatori prima di ogni eventuale novità – conclude il commissario provinciale del Carroccio – è la dimostrazione di un metodo di governo fondato sull’ascolto, sulla tutela dei diritti degli utenti e sul buon senso. Sento il dovere, in conclusione - chiude Parisi - di estendere i ringraziamenti al Sottosegretario Durigon e all’onorevole Zinzi che garantiscono sempre una interfaccia di ascolto costante con il Governo”.