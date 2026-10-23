Corsa podistica in memoria di don Pompilio a Rione Ferrovia: piano traffico Con attuazione graduale e progressiva dalle ore 10,30 fino a cessate esigenze



Nel pomeriggio di domani, sabato 24 Ottobre, a partire dalle ore 16:30, si terrà la 2^ edizione della gara podistica agonistica 'Corsa Santa Maria di Costantinopoli - Trofeo Don Pompilio' che si sonderà lungo viale Principe di Napoli, piazza Bissolati e via Grimoaldo Re su un circuito di 3,3 km, da ripetere 3 volte in entrambi i sensi di marcia e nell'intera lunghezza delle strade, per un percorso totale pari a 10 km. Pertanto, con apposita ordinanza è stato istituito, con attuazione graduale e progressiva dalle ore 10,30 fino a cessate esigenze subordinate all'avvenuto termine della manifestazione (18,30-19,00) il divieto di sosta e fermata, con rimozione coatta, su tutto il Viale Principe di Napoli, nonchè in Via Padre de Giovanni, Piazza Bissolati (solo lato civici pari) ed altresì in Via Grimoaldo Re, con attuazione anche nei confronti di residenti ed altri autorizzati che a prescindere dalla segnaletica sono sin d'ora invitati a ricercare preventivamente soluzioni alternative per il parcheggio dei propri autoveicoli nelle viabilità non interessate dalle limitazioni ovvero (Piazza Bissolati lato civici dispari, Via Paga, Via Lungocalore Manfredi di Svevia, Via XXV Luglio, Via Valfortore, Via Ricci, Via Mariano Russo, Via Compagna, Via Diacono, Via San Giovanni Di Dio, Via Adua e parcheggio Pala Parente, Via Fatebenefratelli, Via De Longis e Via Trieste e Trento). Dalle ore 15,00 fino a cessate esigenze subordinate all'avvenuta conclusione dell'evento prevista tra le ore 18,30 e le ore 19,00, scatterà invece la chiusura al traffico delle strade coincidenti con il circuito di gara, ovvero viale Principe di Napoli, piazza Bissolati (solo lato civici pari) e via Grimoaldo Re, nonchè di Via San Giovanni Di Dio(nel solo tratto compreso tra l'incrocio con Via Fatebenefratelli e l'incrocio con Via Romoaldo II), Via Vittorio Veneto (nel solo tratto compreso tra l'incrocio con Via Fatebenefratelli e l'incrocio con Viale Principe di Napoli) Via Adua (nel solo tratto compreso tra l'incrocio con Via De Longis e l'incrocio con Viale Principe di Napoli), Via Nuzzolo (nel solo tratto compreso tra l'incrocio con Via Diacono e l'incrocio con Via Adua) e Via Leonardo Bianchi. Piazza Bissolati, infatti, sarà percorsa dai podisti solo nella semicorsia in direzione via Grimoaldo Re - Ponte Vanvitelli, in quanto la semicorsia opposta, opportunamente delimitata con transenne e spartitraffico, dovrà essere lasciata libera per il transito veicolare e per l'accesso al pronto soccorso dell'Ospedale Fatebenefratelli in via Francesco Paga. Allo stesso modo, l'ente organizzatore dell'evento è altresì tenuto a creare corridoi e percorsi per garantire il transito di mezzi di soccorso nonchè il deflusso per situazioni d'emergenza da autorimesse ed accessi carrabili ubicati sul Viale Principe di Napoli e su Via Grimoaldo Re nonchè dalle strade laterali prive di viabilità d'uscita alternative al Viale Principe di Napoli, ovvero Via Traiano Boccalini e Via Padre de Giovanni. In ragione di queste disposizioni, all'altezza della Rotonda dei Pentri tutto il traffico diretto al centro cittadino attraverso viale Principe di Napoli e via Grimoaldo Re sarà convogliato in direzione via Antonio Abete, in subordine verso le Tangenziali, mentre la percorrenza di Viale Virgilio e Via Compagna in direzione del Viale Principe di Napoli sarà consentita solo per necessità di arrivo alla Stazione Ferroviaria Benevento Centrale e alle abitazioni con ubicazione ridosso del Viale Principe di Napoli, in ogni caso fino all'arrivo in Piazza Colonna con conseguente svolta obbligatoria a destra su Via Diacono. Si ricorda infine ai residenti nelle strade adiacenti al Viale Principe di Napoli che oltre all'accesso attraverso le viabilità sopra indicate, anche uscita e deflusso restano ad ogni modo consentiti sia attraverso la Rotonda dei Pentri in quanto sempre accessibile da via Fatebenefratelli, via De Longis, via Romoaldo II, Via Diacono, Via Nuzzolo, Via Compagna e Via Mariano Russo nonchè attraverso Via Valfortore e Via dei Longobardi previa percorrenza di Via Paga, Via XXV Luglio e Via Ricci.

