Benevento, le under 16 e 15 ospitano la Juve Stabia

Impegni casalinghi per le formazioni under 16 e 15 del Benevento. Sul sintetico dell'Avellola, i giallorossi se la vedranno contro i pari età della Juve Stabia. Partirà la formazione di Grande alle 11, vogliosa di proseguire il momento positivo che l'ha proiettata al terzo posto della classifica. A seguire, alle 13:15, sarà la volta dei ragazzi guidati da Festa.
Under 16 e 15, i risultati della settima giornata
Avellino-Napoli
Arezzo-Catanzaro
Benevento-Juve Stabia
Empoli-Fiorentina
Lazio-Frosinone
Lecce-Ascoli
Palermo-Roma
Under 16, la classifica
Roma 18
Empoli 16
Lazio 14
Fiorentina 13
Lecce 12
Catanzaro 9
Juve Stabia 7
Napoli 7
Ascoli 7
Benevento 6
Arezzo 6
Palermo 4
Frosinone 0
Avellino 0
Under 15, la classifica
Napoli 15
Lazio 13
Benevento 12
Fiorentina 11
Roma 11
Lecce 11
Catanzaro 7
Frosinone 7
Empoli 7
Arezzo 7
Juve Stabia 6
Ascoli 5
Avellino 4
Palermo 1