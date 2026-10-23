Benevento, Floro Flores: "Non sottovalutiamo l'Arezzo. Saio non ci sarà..." Le parole del tecnico giallorosso alla vigilia del match con i toscani

Conferenza pregara da parte di Floro Flores che ha presentato così il match di domani con l'Arezzo, in programma in terra toscana a partire dalle 19:30: "Ne abbiamo parlato molto in settimana. I calciatori si sono allenati da Dio. Sicuramente non eravamo contenti dopo il pareggio, ma occorre smaltire la rabbia e tornare a pedalare. I ragazzi hanno lavorato bene, non mi danno mai modo di fare lamentele: questa è una cosa bella. Le partite ravvicinate? Mi fanno piacere perché avrò modo di utilizzare tutti i calciatori. Sono contento perché c'è più di qualcuno che merita giocare, avrò la possibilità di cambiare qualcosa in corso d'opera e durante la settimana. Ho una rosa ampia e spero di gestire nel migliore dei modi i miei calciatori. Ho detto a tutti loro che ci sarà spazio perché mi piace dare le giuste possibilità. Domani scioglierò qualche dubbio, ma ho bisogno di tutti e se non ci saranno cambiamenti domani si vedranno nelle prossime. Sicuramente Saio non sarà della partita a causa di un affaticamento, si è allenato poco in settimana e non posso rischiarlo. Il sostituto? So bene chi giocherà e se lo merita. Non sarebbe neanche giusto nei confronti di chi si è allenato nell'arco della settimana. Okereke? Sta bene, sta crescendo e sarà un calciatore fondamentale per noi. Crediamo molto in lui e lo aspettiamo. L'anno scorso ha giocato poco, va aspettato e aiutato".

Floro Flores e il ritorno ad Arezzo

Floro Flores torna ad Arezzo dopo la positiva esperienza vissuta da calciatore: "Per me è stata una tappa fondamentale della mia carriera. Ho vissuto due anni straordinari, c'è un grande rispetto reciproco con la gente. Non è una partita come le altre, ma voglio vincere. Ad Arezzo ho lasciato una parte del mio cuore, ma fortunatamente non gioco e questo mi dà sollievo. Simili emozioni sono difficili da nascondere. Affrontiamo una squadra forte, ha un punto meno di noi e ha vinto in casa della Sampdoria. Non ci sono squadre in difficoltà, non esistono partite facili. La mia squadra non sottovaluta, ma ha sempre voglia di fare la partita. L'Arezzo ha entusiasmo e ha voglia di ottenere la prima vittoria in casa. Noi abbiamo voglia di dare continuità ai risultati".

Il pari con il Vicenza

Il tecnico giallorosso è tornato a parlare del pari con il Vicenza: "Ho fatto fatica ad analizzare il pari con il Vicenza, non ho mai avuto la sensazione di essere in difficoltà nel corso dei novanta minuti. Questo ci deve insegnare che non ci sono partite da sottovalutare e che fino al novantesimo non è mai finita. Dobbiamo essere furbi e capire la lezione, come fatto dopo Ascoli. Se dobbiamo perdere punti è per merito degli avversari, non per demerito nostro come accaduto con il Vicenza".

Floro Flores e le prestazioni di Salvemini

"La scelta di lasciare Salvemini per novanta minuti è perché fa un lavoro importante, spalle alla porta e al servizio dei compagni. Sicuramente i vari Tumminello e Mignani sono le alternative. A volte le scelte di lasciarlo in campo sono dettate da vari motivi, come le palle inattive e altro. Sicuramente ci sarà spazio per altri attaccanti perché ci saranno tre partite in una settimana e tutti meritano una possibilità".