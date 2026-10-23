Caro Gasolio: Coldiretti "bene Governo su nuovi aiuti per 60 mln di euro" Masiello: “Fondamentale il sostegno ai nostri agricoltori perché si garantisca sempre cibo sano"

“Il nuovo intervento da 60 milioni di euro sul gasolio agricolo annunciato dal Governo Meloni e dal Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida rappresenta una risposta importante alle richieste avanzate più volte da Coldiretti, da ultimo anche dal palco del Forum Internazionale tenutosi a Roma”. Lo dichiara Gennarino Masiello, Presidente Provinciale e Vice Presidente Nazionale Coldiretti.

“E’ un segnale concreto di attenzione – continua - verso un settore strategico della nostra economia, che assicura un contributo enorme alla formazione del Pil locale. Le nuove risorse, destinate ad alleggerire il costo del carburante agricolo, rappresentano un sostegno fondamentale per le imprese. E’ stata accolta anche la nostra proposta di semplificazione delle modalità di erogazione che garantirà liquidità più velocemente alle imprese”.

E’ un segnale che viene recepito con entusiasmo dagli agricoltori sanniti e che arriva a poche ore dall’annuncio dello stanziamento a vantaggio degli agricoltori locali ottenuto dopo l’incontro con il Presidente della Regione Campania Roberto Fico e l’Assessore all’Agricoltura Maria Carmela Serluca”.

“Il nuovo impegno – sottolinea - va nella direzione sostenuta da Coldiretti di salvaguardia della salute dei cittadini e del reddito degli agricoltori. Perché senza imprese agricole economicamente sostenibili non può esserci produzione di cibo sano, sicuro e di qualità necessario, appunto, a garantire la salute della collettività. Quando gli agricoltori non riescono più a sostenere i costi per coltivare i campi e allevare gli animali, a pagarne le conseguenze sono anche le famiglie italiane, che rischiano di non trovare sulle proprie tavole i prodotti della nostra agricoltura”. La mobilitazione di Coldiretti continua comunque, perché si garantisca il ritorno al più presto alla normalità con il giusto sostegno alle imprese agricole.