Primavera, derby d'alta quota tra Benevento e Avellino

C'è grande attesa per il derby in programma domani tra le formazioni Primavera di Benevento e Avellino, valido per la sesta giornata di campionato. I giallorossi cercano il successo casalingo, dopo il pareggio nel finale rimediato in casa del Monopoli. L'Avellino, invece, vuole ottenere un risultato positivo sul sintetico del Centro Sportivo Avellola. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 14:30, con la truppa di Panarelli che vuole consolidarsi ai vertici della classifica.
Primavera 2, il programma della sesta giornata
Ascoli-Monopoli
Bari-Pescara
Benevento-Avellino
Catanzaro-Pisa
Latina-Cosenza
Napoli-Spezia
Perugia-Frosinone
Salernitana-Palermo
Primavera 2, la classifica
Catanzaro 15
Perugia 12
Palermo 11
Benevento 10
Bari 9
Avellino 9
Pescara 8
Monopoli 8
Latina 7
Pisa 6
Napoli 5
Spezia 4
Frosinone 4
Ascoli 2
Salernitana 1
Cosenza 0