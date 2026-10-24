Intuizione di due fratelli: Cloud Finance, al fianco di professionisti e imprese VIDEO - FOTO A Benevento inaugurata la nuova sede dell'azienda di Umberto e Riccardo Tranfaglia

Fondata nel 2013 dai fratelli Umberto e Riccardo Tranfaglia, Cloud Finance conta oggi oltre 25.000 clienti tra PMI e professionisti come commercialisti ed avvocati con un team di 30 collaboratori, con un’età media di 34 anni e una componente femminile pari al 40%.

Ieri sera un altro tassello è stato aggiunto aggiunto al successo dell'azienda azienda beneventana specializzata in software per l’analisi finanziaria rivolta ad aziende e professionisti, come commercialisti, avvocati, ingegneri, con una suite di software immediati, semplici da usare e 100 % in cloud.

L'inaugurazione della nuova struttura che ha dato lustro ad un suggestivo angolo di Benevento, in via Pietro Collevaccino dove un edificio è tornato a splendere con forme e architetture non comuni.

Due fratelli, due professionisti con studi e competenze diverse che con la complicità che li lega, l'intelligenza, la voglia di fare “e un gruppo di lavoro straordinario” - hanno tenuto più volte a precisare – rappresentano il percorso di crescita dell’azienda e conferma la scelta di continuare a investire nel Sannio, dimostrando che anche dal Sud è possibile costruire un’impresa tecnologica competitiva a livello nazionale.

“Non volevamo semplicemente una sede più grande (ben 800metri quadrati) – hanno rimarcato Umberto e Riccardo – mentre accoglievano i tantissimi ospiti e clienti prima del taglio del nastro -. Abbiamo scelto di recuperare un edificio abbandonato e restituirgli una funzione, trasformandolo in un luogo di lavoro, tecnologia e innovazione. Per noi crescere a Benevento significa anche investire concretamente nel territorio e contribuire alla sua riqualificazione”.

Cloud Finance ha puntato sul cloud già dal 2014 e oggi concentra una parte importante del proprio sviluppo sull’intelligenza artificiale attraverso BPilot, la piattaforma gestionale destinata alle PMI che integra agenti di IA per automatizzare e semplificare i processi aziendali.

A loro una targa di riconoscimento conferita da Confindustria Benevento con il direttore Anna Pezza che ha portato i saluti del presidente Andrea Esposito.

Emozionate le famiglie di Umberto e Riccardo Tranfaglia ed altrettanto emozioanti i componenti dell'altra famiglia, quella lavorativa che affianca e supporta i due professionisti che hanno poi accolto il sindaco di Benevento Clemente Mastella per il taglio del nastro. Il primo cittadino ha elogiato l'imprenditorialità dei due fratelli in un “momento storico in cui purtroppo la Politica non ascolta le persone. Come città di Benevento vi dico grazie per consentire a trenta famiglie di vivere” ha rimarcato il sindaco Mastella.

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