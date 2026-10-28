"Più sicuri insieme": in tanti al progetto contro le truffe agli anziani Presso la Chiesa della SS. Addolorata di Benevento

Si è tenuto venerdì 23 ottobre, alle ore 18:30, presso la Chiesa della SS. Addolorata di Benevento in Piazzale Aldo Iermano a Benevento, il secondo incontro di divulgazione del progetto «Più Sicuri Insieme – Continuità e Rafforzamento delle Azioni di Prevenzione delle Truffe».

L’iniziativa intende consolidare e ampliare le attività già avviate dal Comune di Benevento negli anni precedenti, rafforzando la capacità degli anziani di riconoscere tempestivamente i tentativi di raggiro e di attivare prontamente la rete territoriale di protezione. Il progetto è finanziato dal Ministero dell'Interno attraverso il Fondo per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani, promosso dalla Prefettura e dal Comune di Benevento, ed è realizzato dalla Cooperativa Sociale Benessere, dalla Polizia di Stato e dall’Associazione Nazionale Polizia di Stato (ANPS) – Sezione di Benevento.

L'incontro, nato per sensibilizzare e proteggere la popolazione più esposta, ha registrato gli interventi di esperti e rappresentanti istituzionali: Giuseppina Domino per la Cooperativa Sociale Benessere che ha presentato il progetto e introdotto i relatori; Romeo Formato per l’ANPS; Filippo Liverini, per la Cooperativa Sociale Benessere; Vincenzo Luisi, Dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Benevento.

Durante la serata, in rappresentanti delle forze dell’ordine hanno passato in rassegna i metodi più diffusi adottati dai truffatori – sia di persona che sul web – fornendo raccomandazioni utili e chiare su come comportarsi e difendersi. L'elevata affluenza di pubblico conferma la grande attenzione della comunità beneventana su un tema centrale per la tutela e la serenità dei cittadini.

Questo appuntamento fa parte di un ciclo itinerante di incontri in città. Per richiedere informazioni, supporto psicologico o consulenza legale, resta sempre attivo il numero verde dedicato 800 10 20 24. Il prossimo appuntamento si terrà il giorno 6 novembre alle ore 16:30 presso la Chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, in Viale Principe di Napoli a Benevento.