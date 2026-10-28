Deve scontare 10 anni per violenza sessuale e maltrattamenti: arrestato 51enne A Paduli l'intervento dei carabinieri

Dovrà scontare dieci anni di reclusione il 51enne di origini rumene, residente a Paduli, raggiunto nella giornata di oggi da un ordine di carcerazione eseguito dai Carabinieri della Stazione di Paduli.

Il provvedimento, emesso il 23 ottobre dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento, è stato disposto in seguito a una sentenza di condanna divenuta definitiva. L’uomo è stato riconosciuto colpevole di violenza sessuale aggravata, atti persecutori e maltrattamenti in famiglia, reati commessi a Paduli tra il 2014 e il 2020.

L’intervento rientra nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e di vigilanza preventiva predisposti dalla Compagnia Carabinieri di Benevento, con particolare attenzione all’esecuzione dei provvedimenti restrittivi emessi dall’Autorità giudiziaria.

Una volta rintracciato, il 51enne è stato accompagnato in caserma per le formalità di rito e successivamente trasferito presso la Casa circondariale, dove sconterà la pena prevista.