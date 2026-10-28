Noi di Centro: "Game over per chi ha fallito la prova della piazza, noi avanti" "Ci asterremo da polemiche e repliche inutili"

"Alcuni all'indomani della manifestazione di domenica si sono svegliati opposizione e si sono scoperti ancora minoranza, dopo aver fallito la prova della piazza. Hanno chiamato la piazza, si sono ritrovati con alcune decine di militanti e simpatizzanti già noti, alcuni della provincia. Questo sparuto sit-in è servito per fotografare che sono ancora minoranza politica e numerica in città e non si può non registrarlo", lo scrivono in una nota congiunta i coordinamenti provinciale e cittadino di NdC.

"Bene fa il nostro segretario nazionale e sindaco Mastella, insieme alla sua maggioranza, a proseguire sulla strada dei fatti e degli atti. A chi ha portato in piazza un numero di persone che non sarebbe sufficiente ad eleggere un Consigliere comunale, a chi espone cartelli contra personam che oggi è l'Istituzione sindacale, a chi predica il garantismo ma pratica la forca, non possiamo più riconoscere nessuna interlocuzione politica. Niente polemiche che ridurremo a zero, per noi parleranno gli atti, i fatti e i risultati amministrativi. Porremo nelle sedi opportune, come fatto ieri dai vertici regionali del partito, il nodo politico delle alleanze e della loro inaccettabile asimmetria territoriale, ma a Benevento saremo altro dagli sparuti manifestanti della domenica. Come raccomandava Pasolini in un noto testo, difenderemo e conserveremo: difenderemo la storia di Clemente Mastella e lotteremo per conservare i tanti risultati ottenuti in questo decennio, verso il voto imminente. Che ci vedrà in campo. Determinati e determinanti".