Varato piano traffico per le ricorrenze di Ognissanti e Commemorazione Defunti L'ordinanza con le disposizioni

In occasione delle ricorrenze di Ognissanti e della Commemorazione dei Defunti, con apposita ordinanza è stato varato il piano traffico per la gestione delle viabilità di accesso al cimitero nei giorni di sabato 31 ottobre, domenica 1 e lunedì 2 novembre, con attuazione dalle ore 7:00 alle ore 18:30.

Via Cimitero, via San Marco e via Fontana Margiacca (a partire dall'incrocio con via Dei Dauni) saranno inibite al traffico, eccetto che per i veicoli dei residenti, dei portatori di handicap e delle altre categorie di soggetti autorizzati con apposito provvedimento da parte del Servizio Traffico o in loco dagli operatori preposti alla vigilanza dei punti di chiusura.

Inoltre, al fine di garantire la fluidità della circolazione, è stata prevista l'istituzione di divieti di sosta e fermata con rimozione e valenza su ambo i lati della carreggiata, in alcuni tratti di via Ponticelli e via San Pasquale nonché nel tratto di viale dei Rettori adiacente l'Arco di Traiano.

Come da consuetudine, nei giorni coincidenti con la chiusura, i servizi di collegamento tra il centro città e il cimitero saranno garantiti da Air mediante navette con capolinea in piazza Cardinal Pacca e piazza Risorgimento.

Si ricorda infine che nel pomeriggio di domenica 1° novembre, a partire dalle ore 14:30, avrà luogo la tradizionale processione penitenziale del giorno di Ognissanti, che muoverà dalla Basilica di San Lorenzo per giungere al cimitero percorrendo viale San Lorenzo, corso Dante, corso Garibaldi (sia nel tratto aperto al transito veicolare da corso Dante a piazza Orsini che nel tratto area pedonale fino all'incrocio con via Traiano), via Traiano, via San Pasquale e via Ponticelli fino all'arrivo in via del Cimitero. Pertanto, per il tempo strettamente necessario al transito del corteo, la circolazione veicolare sarà oggetto di momentanea sospensione sulle anzidette strade.