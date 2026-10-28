Faustino e la moglie accoltellata a morte alla gola: via a perizia psichiatrica Benevento. Omicidio S. Angelo a C, l'esame dovrà stabilire capacità di intendere e volere del 76enne

Sarà il dottore Alfonso Tramontano ad eseguire la perizia psichiatrica su Faustino Cardillo (avvocato Marcello D'Auria), il 76enne accusato dell'omicidio della moglie Maria, sua coetanea, compiuto il giorno di Ferragosto alla frazione Pastene di Sant'Angelo a Cupolo.

Questa mattina il gip Maria Amoruso gli ha affidato l'incarico nel corso dell'incidente probatorio chiesto dal pm Maria Colucci. Il 27 novembre il via alle operazioni, per le quali la difesa ha nominato come proprio consulente il dottore Pierluigi Vergineo, mentre il 10 febbraio 2027 Tramontano dovrà esporre in aula le sue conclusioni, che riguarderanno la capacità di intendere e volere, quella di stare in giudizio, la pericolosità sociale e la compatibilità tra la detenzione in carcere e le condizioni di Faustino.

Ex impiegata della Poste, Maria era stata uccisa da Faustino in cucina. Era ai fornelli, lui era seduto su una poltrona a guardare la tv. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, si era alzato, aveva preso un coltello da un cassetto ed aveva colpito Maria all'altezza della carotide e due volte all'avambraccio. Lei aveva cercato di difendersi, inutilmente. Faustino aveva cercato di togliersi la vita, poi aveva chiamato i carabinieri. Dovete correre urgentemente, ho ammazzato mia moglie, mi sono suicidato pure io però non sono morto, aveva detto al telefono.

Era stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Benevento, dinanzi al Gip, che avrebbe poi qualificato come omicidio aggravato, come sollecitato dalla difesa, e non femminicidio l'iniziale contestazione, aveva sostenuto di non aver mai nutrito alcun motivo di astio o gelosia, o una volontà prevaricatrice nei confronti della moglie. Avevamo un rapporto bellissimo, aveva detto lui, che nell'ultimo periodo aveva iniziato a mostrare i segni di un disagio psichico causato dalla preoccupazione per la gestione delle sue proprietà. Era sempre giù di morale, era inquieto, si era rivolto al medico di base, poi qualche giorno prime ad uno specialista che gli aveva prescritto dei farmaci che, evidentemente, non avevano avuto il tempo di funzionare. Poi il black out e il quel terribile gesto contro la donna, con la quale stava insieme da 49 anni.

(foto di repertorio)