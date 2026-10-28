Si rende noto che a causa di lavori indifferibili e urgenti, causati da un' infiltrazione in uno spazio dell'immobile, il nido d'infanzia 'Carlotta Nobile', ubicato in via Firenze a Benevento, resterà chiuso nei giorni 5. 6 e 7 novembre. Le normali attività riprenderanno lunedì nove novembre.
Lavori urgenti, tre giorni di chiusura a novembre per l'asilo nido Nobile
Resterà chiuso nei giorni 5. 6 e 7 novembre
Benevento.
Si rende noto che a causa di lavori indifferibili e urgenti, causati da un' infiltrazione in uno spazio dell'immobile, il nido d'infanzia 'Carlotta Nobile', ubicato in via Firenze a Benevento, resterà chiuso nei giorni 5. 6 e 7 novembre. Le normali attività riprenderanno lunedì nove novembre.
Si rende noto che a causa di lavori indifferibili e urgenti, causati da un' infiltrazione in uno spazio dell'immobile, il nido d'infanzia 'Carlotta Nobile', ubicato in via Firenze a Benevento, resterà chiuso nei giorni 5. 6 e 7 novembre. Le normali attività riprenderanno lunedì nove novembre.