Lavori urgenti, tre giorni di chiusura a novembre per l'asilo nido Nobile

Resterà chiuso nei giorni 5. 6 e 7 novembre

lavori urgenti tre giorni di chiusura a novembre per l asilo nido nobile
Benevento.  

Si rende noto che a causa di lavori indifferibili e urgenti, causati da un' infiltrazione in uno spazio dell'immobile, il nido d'infanzia 'Carlotta Nobile', ubicato in via Firenze a Benevento, resterà chiuso nei giorni 5. 6 e 7 novembre. Le normali attività riprenderanno lunedì nove novembre.
 

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