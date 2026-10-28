Dal 29 ottobre vigerà il divieto di sosta in un tratto di viale Mellusi

Per l'intervento di pulizia straordinaria delle caditoie

dal 29 ottobre vigera il divieto di sosta in un tratto di viale mellusi
Benevento.  

A partire da domani, giovedì 29 ottobre, il tratto di viale Mellusi compreso tra l'incrocio con via Piranesi e l'incrocio con via Nicola Sala sarà nuovamente interessato dall'intervento di pulizia straordinaria delle caditoie già avviato in parte la scorsa settimana e non completato a causa del maltempo.

Pertanto, limitatamente al lato destro nel senso di marcia è stato istituito, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, il divieto di sosta e fermata con rimozione ed attuazione graduale e progressiva contestualmente all'avanzare dei lavori, la cui conclusione è prevista entro la giornata di mercoledì 4 novembre.

L'intervento proseguirà poi, con cronoprogrammi specifici e di volta in volta aggiornati, sul lato sinistro e in itinere anche su tutto il successivo tratto dall'incrocio con via Nicola Sala fino a piazza Risorgimento.

Ultime Notizie