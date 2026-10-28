Dal 29 ottobre vigerà il divieto di sosta in un tratto di viale Mellusi Per l'intervento di pulizia straordinaria delle caditoie

A partire da domani, giovedì 29 ottobre, il tratto di viale Mellusi compreso tra l'incrocio con via Piranesi e l'incrocio con via Nicola Sala sarà nuovamente interessato dall'intervento di pulizia straordinaria delle caditoie già avviato in parte la scorsa settimana e non completato a causa del maltempo.

Pertanto, limitatamente al lato destro nel senso di marcia è stato istituito, dalle ore 8:00 alle ore 18:00, il divieto di sosta e fermata con rimozione ed attuazione graduale e progressiva contestualmente all'avanzare dei lavori, la cui conclusione è prevista entro la giornata di mercoledì 4 novembre.

L'intervento proseguirà poi, con cronoprogrammi specifici e di volta in volta aggiornati, sul lato sinistro e in itinere anche su tutto il successivo tratto dall'incrocio con via Nicola Sala fino a piazza Risorgimento.