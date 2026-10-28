Paoloni: "Bene i decreti sicurezza ma resta la carenza di agenti" - VIDEO e FOTO A Benevento il Segretario generale del Sindacato autonomo di Polizia per l'assemblea generale

A Benevento l'assemblea generale del Sap, il Sindacato autonomo di Polizia con il Segreterio generale Stefano Paoloni accolto dal Segretario provinciale Daniele Izzo e dal numero uno regionale Ludovico Militini. Un incontro partecipato che si è svolto nella sala conferenze intitolata a Luigi Voccola della Questura Sannita. All'incontro anche l'avvocato Errico Tedeschi, consulente del Sap nazionale.

Saluti istituzionali del questore di Benevento Giovanni Leuci, poi la parola a Izzo che ha salutato i tanti poliziotti intervenuti anche da Avellino e altre province Campane. Al centro dell'incontro l'intervento del Segretario nazionale Paoloni che ha snocciolato numeri e situazioni rimarcando anche l'importanza delle nuove norme previste dall'ultimo decreto messo in campo dal Governo.

Al centro dell’appuntamento, dal titolo “Decreto Sicurezza e Vittime del Dovere: a tutela dei diritti delle Forze dell’Ordine”, le ricadute delle nuove norme sulla sicurezza, le tutele per gli operatori e le criticità che continuano a interessare la Polizia di Stato.

Paoloni ha espresso una valutazione positiva sui primi effetti dei decreti sicurezza, richiamando in particolare il contrasto alla criminalità giovanile e alle violenze durante le manifestazioni di piazza.

Positiva anche la prossima adozione delle bodycam utili anche a tutela degli operatori.

Altro argomento affrontato è la cronica carenza di personale che da alcuni anni attanaglia le Questure: “Nel 2010 l’organico della Polizia di Stato era di 109mila unità, oggi siamo a 98mila e abbiamo raggiunto anche la punta minima a 96mila”. Una situazione che non viene risolta dalle nuove assunzioni: “Gli arruolamenti faticano a compensare il turnover”.