Valentino si commuove, piange, poi si blocca e non riesce più a parlare Benevento. Rito abbreviato: tentato femminicidio della moglie, rinviato l'esame del 38enne

Prima la commozione e le lacrime, pensando a ciò che ha combinato, poi un blocco che gli ha impedito di parlare. Non riusciva più a farlo, una situazione che ha indotto il gup Maria Amoruso a rinviare di una settimana, su richiesta della difesa, l'esame di Valentino Salomone, il 38enne vigilante accusato del tentato femminicidio aggravato dalla premeditazione ( e del porto di un'arma in luogo pubblico) della moglie Giulia, 46 anni, ferita in modo grave a colpi di fucile lo scorso 2 febbraio a Paduli.

Questa mattina l'uomo, difeso dall'avvocato Antonio Leone, avrebbe dovuto rispondere alle domande, oltre che del suo legale, del pm Maria Colucci e, per le parti civili, degli avvocati Camilla Minicozzi e Fabio Russo. Al suo esame sarebbe poi seguita la discussione e la sentenza con rito abbreviato, ma tutto è slittato di una settimana.

Secondo gli inquirenti, Valentino, arrestato dai carabinieri, non avrebbe accettato la scelta del coniuge di voler procedere alla separazione giudiziale. Da qui un gesto “animato da una finalità prevaricatoria e controllante”.

Come più volte ricordato, tutto era accaduto alla contrada Femmina Arsa, dinanzi all'abitazione della donna. A detta del pm Maria Dolores De Gaudio e dei militari, il 38enne aveva raggiunto la zona a bordo della sua Opel Meriva, portandosi dietro un fucile Beretta semiautomatico. Aveva avvicinato la moglie per recuperare lo zaino del figlio, poi, mentre lei stava aprendo la sua Panda, aveva esploso due colpi: il primo aveva centrato la malcapitata all'addome, l'altro al braccio sinistro. Giulia era corsa in casa, sanguinante, lui aveva fatto fuoco una terza volta contro il portone.

La 46enne aveva dato l'allarme, chiedendo aiuto ad una familiare. In attesa dei carabinieri, che lo avevano arrestato, Valentino aveva inviato un messaggio vocale ad un congiunto, e con la voce rotta dal pianto gli aveva detto di aver fatto la cazzata più grande della sua vita.

La versione di Valentino

Ero arrabbiato, ma non volevo ucciderla, aveva detto durante la convalida.

Aveva ricordato di aver lasciato la moglie un paio di anni fa e di avere ora una relazione soddisfacente con un'altra donna, precisando che la notifica del ricorso, avvenuta il sabato precedente, non lo aveva turbato. Al punto da contattare il legale che l'aveva curato per chiedere dei chiarimenti. E allora, perchè le tre fucilate? Il 38enne aveva affermato che il figlio più grande era stato con lui il fine settimana, e che la domenica entrambi avevano cercato, inutilmente, di telefonare a Giulia. Obiettivo:prendere dalla Fiat Panda della donna lo zaino con i libri del minore, che, non avendoli avuti a disposizione, il lunedì non era andato a scuola. Ecco perchè, a suo dire, dopo aver cercato Giulia sul luogo di lavoro, si era recato a contrada Femmina Arsa, dove sorge la casa nella quale abitava prima della rottura del rapporto e del rientro a Pago Veiano, il centro del quale è originario. E quando gli era stato domandato perchè avesse il fucile, aveva replicato che se l'era portato dietro perchè era contrariato per alcune circostanze sulla gestione dei figli riportate nel ricorso, di cui non era a conoscenza, e di cui avrebbe voluto chiedere conto a Giulia.