Ricerca. Intesa Conservatorio "Nicola Sala" e Confindustria Benevento Rafforzato ruolo di infrastruttura al servizio della formazione e relazioni tra istituzioni

Rafforzare il rapporto tra alta formazione, ricerca e sistema produttivo, valorizzando l’accoglienza quale strumento per attrarre competenze e costruire nuove opportunità per il territorio. È questa la prospettiva della convenzione che è stata sottoscritta oggi tra il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento, rappresentato dal Presidente Nazzareno Orlando e dal Direttore Giuseppe Ilario, e Confindustria Benevento, rappresentata dal Presidente Andrea Esposito.

L’accordo promuove la collaborazione istituzionale attraverso la possibilità di ospitare temporaneamente, presso la Residenza universitaria “Il Molino”, docenti, ricercatori, esperti e ospiti qualificati segnalati da Confindustria e dalle realtà associate, coinvolti in iniziative scientifiche, formative, culturali e di collaborazione con il territorio.

L’intesa riconosce il valore strategico del dialogo tra il mondo della conoscenza e quello delle imprese. Il Conservatorio porta in questa relazione il patrimonio della formazione musicale superiore, della ricerca artistica e dell’innovazione dei linguaggi e delle tecnologie della musica. Confindustria contribuisce con la capacità di raccordare le esigenze del sistema produttivo e di favorire l’incontro con professionalità e competenze utili alla crescita del Sannio.

La ricerca rappresenta il terreno sul quale questa collaborazione può sviluppare prospettive significative: favorire la presenza di studiosi ed esperti, agevolare gli scambi e creare occasioni di confronto significa offrire condizioni concrete alla circolazione delle idee e alla costruzione di relazioni tra istituzioni formative e imprese. Una visione che valorizza la cultura come risorsa capace di generare conoscenza, qualificare il territorio e accrescerne l’attrattività.

In questo percorso, “Il Molino” si afferma sempre più come un volano di sviluppo territoriale. La sua funzione di residenza universitaria sostiene la presenza studentesca a Benevento e, nei limiti consentiti dalla propria destinazione, può contribuire ad accogliere competenze e relazioni che arricchiscono la comunità accademica e il contesto locale. Investire nell’accoglienza significa rendere il territorio più accessibile a chi vi studia, svolge ricerca e partecipa a iniziative di collaborazione istituzionale.

Resta ferma e prevalente la destinazione della struttura agli studenti dell’Università degli Studi del Sannio e del Conservatorio “Nicola Sala”, le cui esigenze hanno priorità. L’eventuale ospitalità prevista dalla convenzione sarà sempre subordinata all’effettiva e legittima disponibilità dei posti, nei periodi e nei limiti consentiti, senza pregiudicare le assegnazioni agli studenti, le procedure di assegnazione in corso e gli obblighi verso ADISURC. L’accordo non attribuisce contingenti riservati né garantisce disponibilità automatiche.

La convenzione esprime una responsabilità condivisa: mettere in relazione formazione, cultura e impresa per ampliare le opportunità del territorio. Il Conservatorio “Nicola Sala” e Confindustria Benevento individuano nella collaborazione una leva per sostenere la ricerca e promuovere una crescita fondata sulle competenze, sulla qualità delle relazioni e sulla valorizzazione delle risorse del Sannio.