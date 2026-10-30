Benevento. Più controlli in centro città disposti dalla Prefettura Presidio fisso Forze di Polizia lungo il Corso Garibaldi, nelle ore serali delle giornate di venerdì

Si è svolta presso il Palazzo del Governo una riunione tecnica di coordinamento, presieduta dal Prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella, con i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine. Nel corso dell’incontro, anche alla luce di alcuni recenti episodi che hanno coinvolto giovani in occasione della movida nel centro cittadino, è stata condivisa l’opportunità di intensificare i servizi di vigilanza e prevenzione nelle zone maggiormente frequentate nelle ore serali.

Pertanto nell’ambito del dispositivo generale di prevenzione e controllo del territorio coordinato dalla Prefettura il Prefetto ha disposto, in particolare, l’istituzione di un presidio fisso delle Forze di Polizia presso Corso Garibaldi, nelle ore serali delle giornate di venerdì e sabato, a partire da questo fine settimana, al fine di assicurare una presenza costante sul territorio.

«Questa ulteriore misura – ha dichiarato il Prefetto – è finalizzata a garantire una maggiore serenità nella fruizione degli spazi pubblici, a beneficio dell’intera cittadinanza e, in particolare, dei tanti giovani che frequentano il centro cittadino, affinché possano vivere i momenti di socialità e aggregazione in un contesto di sicurezza e tranquillità».

